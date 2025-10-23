La Centrale d’Achat du Numérique et des Télécoms (Canut) continue d’étoffer son catalogue avec un accord-cadre « Réseaux sécurisés », très attendu des bénéficiaires.

Le marché, dont l’allotissement a été réalisé par constructeur, comprend 14 lots dont 9 pour les solutions d’infrastructures réseaux, 4 pour les solutions de sécurité et 1 pour le câblage.

Sur la partie infrastructures réseau (fourniture, installation, évolution et maintenance) sont proposées les offres Hpe Aruba (SCC), Cisco (Computacenter), Alcatel (Resadia), Extreme Networks (Spie ICS), Arista Networks (NXO), Juniper Networks (NXO), Huawei (Spie ICS) et Nokia (NXO).

Côté sécurité, le choix porte avec les mêmes prestations sur Fortinet (NXO), Palo Alto Networks (Nomios) et Stormshield (Tibco).

Du fait de l’allotissement par constructeur, le marché prévoit la disponibilité de solutions alternatives pour tous les lots : Allied Telesis Et D-Link (NXO) sur la partie réseaux et Checkpoint et Sophos (Resadia) pour la sécurité. Le lot sur la fourniture et installation de câblage courants forts et courants faibles revient enfin à Interdata.

La durée du marché est de 4 ans (octobre 2025 à octobre 2029). L’accord-cadre et ses modalités seront présentés plus en détail en webinaire le 4 novembre prochain.

Fondée en 2023, la Canut est une association loi 1901 à but non-lucratif qui permet aux collectivités, bailleurs sociaux et établissements publics de bénéficier de conditions d’achat préférentielles, avec des accords-cadres clé en main, dans le respect du code de la commande publique.

La centrale revendique 1500 adhérents et plus de 2.500 bénéficiaires. Elle propose déjà 25 marchés avec un volume d’achat attendu entre 120 et 150 millions euros en 2025.

Ses accords-cadres les plus souscrits sont les Télécoms (1245 conventions signées pour plus de 2000 établissements), le Multi-éditeurs (675 conventions) et les Matériels bureautiques neufs (459 conventions).

D’ici début 2026, la centrale continuera de diversifier son offre avec des accords-cadres portant notamment sur le cloud et l’hébergement, le SOC managé et l’environnement collaboratif souverain.