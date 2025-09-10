NXO, partenaire de proximité dans la conception et l’infogérance d’infrastructures sécurisées et de cloud souverain, poursuit sa percée dans le secteur public en étant titulaire d’un accord-cadre auprès de la CANUT.

Centrale d’Achat du Numérique et des Télécoms, la CANUT propose des marchés publics qui simplifient les achats de matériels, logiciels et prestations et couvrant l’ensemble des besoins numériques et télécoms de ses adhérents.  Association loi 1901 à but non-lucratif, la CANUT est une ressource dédiée aux collectivités, bailleurs sociaux, et autres établissements publics, permettant de bénéficier de conditions d’achat préférentielles, avec des accords-cadres clé en main dans le respect du code de la commande publique.

Un accord majeur pour NXO

NXO est titulaire du lot 2 de l’accord-cadre dédié aux solutions Téléphonie IP CISCO, aux solutions d’Accueil Citoyens, et à leurs écosystèmes. Ce référencement permet, aux établissements publics et aux personnes morales de droit privé à but non lucratif, de bénéficier d’un accès à des solutions adaptées à leurs enjeux sur les quatre prochaines années.

Bruno Alonzo, Directeur du Secteur Public chez NXO « Nous sommes fiers de remporter ce nouveau marché auprès de la CANUT et allons proposer à ses bénéficiaires une réponse technologique adaptée à leurs enjeux et besoins de communication. Notre périmètre couvre également tout l’écosystème lié à la téléphonie et à la collaboration ainsi que les centres de contacts. Nos prestations sont optimisées et incluent la fourniture des technologies et les services tout au long du cycle de vie des solutions, depuis l’installation jusqu’à la maintenance et les services d’exploitation. »

 

 

