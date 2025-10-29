Nvidia et Nokia opèrent un rapprochement stratégique sur fond de convergence des secteurs de l’intelligence artificielle et des télécommunications. Le groupe américain a créé la surprise mardi en annonçant une prise de participation de 2,9% dans le groupe finlandais pour un montant de 1 milliard de dollars. L’opération est réalisée via l’acquisition de 166 millions d’actions nouvelles à 6,01 dollars chacune.

Les deux groupes initient un partenariat stratégique visant à développer des technologies de réseau 5G et 6G pilotées par l’intelligence artificielle (AI-RAN). Les deux partenaires entendent combiner leurs solutions pour apporter aux opérateurs une infrastructure conçue pour des inférences d’IA distribuées à grande échelle.

Nvidia apportera sa plate-forme de calcul accélérée Aerial RAN Computer Pro (ARC-Pro) vidant à préparer le passage de la 5G-Advanced à la 6G. Nokia intégrera cette dernière à son portefeuille de réseaux d’accès radio (RAN) tout en accélérant la disponibilité de ses logiciels 5G et 6G RAN sur NVIDIA CUDA.

« La prochaine étape dans les télécommunications ne se limite pas à passer de la 5G à la 6G : il s’agit d’une refonte fondamentale du réseau pour offrir une connectivité optimisée par l’IA, capable de traiter l’intelligence depuis le centre de données jusqu’à la périphérie », commente dans un communiqué Justin Hotard, PDG de Nokia. « Notre partenariat avec NVIDIA et son investissement dans Nokia accéléreront l’innovation en matière d’IA-RAN et mettront un centre de données IA à la portée de tous. »

Nvidia et Nokia comptent parmi les membres fondateurs de l’alliance AI-RAN créé en 2024, aux cotés notamment d’Ericsson, Arm, Samsung, AWS, Microsoft et l’opérateur T-Mobile. Ce dernier prévoit de tester les technologies AI-RAN dès 2026.

L’annonce de l’accord a été salué par les marchés avec un bond de plus de 20% de l’action Nokia mardi à la clôture de la bourse d’Helsinki.