Finalement, Nutanix a livré des résultats qui ont dépassé ses propres attentes et celles de Wall Street. Le spécialiste de l’hyperconvergence a généré un chiffre d’affaires de 386 millions de dollars sur son quatrième trimestre fiscal clos fin juillet. Un chiffre en baisse de 1% par rapport à la même période de l’an dernier, mais très au-dessus de sa fourchette prévisionnelle de 340 et 360 millions de dollars annoncée en mai et des 355 M€ du consensus de Wall Street.

Nutanix a probablement profité des incertitudes qui entourent la vente de VMware à Broadcom, a convenu Rajiv Ramaswami, PDG de Nutanix. Et les contraintes d’approvisionnement de serveurs n’ont finalement pas été aussi impactantes que prévu.

Le montant de ses pertes est aussi bien meilleur qu’attendu puisqu’il a été cantonné à 38 M€ contre 85 M€ redoutés par les analystes (55 M€ au quatrième trimestre 2021).

Sur l’année, Nutanix voit ses revenus progresser de 13% à 1,58 milliard de dollars. Nutanix se félicite notamment que ses revenus récurrents annuels de Nutanix au cours du trimestre ont atteint 1,2 milliard de dollars à l’issue du quatrième trimestre, soit une augmentation de 37 % d’une année sur l’autre.

Cerise sur le gâteau, pour la première fois depuis 2018 Nutanix a généré un flux de trésorerie disponible positif de 18,5 millions de dollars au cours de l’exercice 2022, contre un flux de trésorerie négatif de 158 millions de dollars au cours de l’exercice 2021.

Ces résultats ont d’autant plus surpris que le trimestre a été difficile pour la plupart des autres acteurs de la tech. Dell Technologies et HP Inc. ont inquiété les marchés en révisant leurs prévisions à la baisse pour le trimestre en cours, HP ayant même manqué ses objectifs pour le trimestre écoulé.

Ces résultats ne remettent pas en question les 270 licenciements annoncés le mois derniers. Du reste, la plupart des notifications ont déjà été faites et l’entreprise s’attend à ce qu’ils soient en grande partie terminés d’ici à la fin du trimestre en cours. Ils devraient générer une économie annuelle d’environ 55 à 60 millions de dollars.

Le marché a particulièrement apprécié les prévisions de Nutanix pour le premier trimestre de son exercice 2023. Fort d’un carnet de commandes record, l’éditeur anticipe des revenus compris entre 410 et 415 millions de dollars, soit bien au-delà des 372,6 millions de dollars attendus par Wall Street. Pour l’ensemble de l’exercice 2023, Nutanix vise 1,77 à 1,78 milliard de dollars de revenus et 75 à 100 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles.

Les actions du groupe étaient en hausse de 29% à la fermeture du Nasdaq ce jour.