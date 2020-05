Nutanix va mettre en congé près de 1.500 personnes, soit un bon quart des effectifs de l’entreprise, révèle SDXcentral qui tient ses sources du California Employment Development Department. Ces salariés, qui travaillent pour la plupart d’entre eux au siège de Nutanix à San Jose, prendront deux semaines de congés sans solde au cours des six prochains mois. Il n’est pas dit s’il s’agit ou non de deux semaines consécutives.

Bien que le document déposé auprès des autorités indique qu’il s’agit de « licenciements temporaires », un porte-parole de la société a expliqué que ces « congés » étaient « des mesures proactives pour minimiser l’impact à long terme sur les membres de notre équipe et nos clients ».

« Les employés en congé conserveront leurs avantages sociaux et leur statut d’emploi chez Nutanix tout au long des périodes de congé d’une semaine », a-t-il déclaré à nos confrères. « Nous avons soigneusement rédigé ces autorisations pour minimiser l’impact sur nos clients, tous les services Nutanix étant entièrement disponibles pendant cette période. Alors que nous traversons la pandémie de Covid-19, notre philosophie consiste à faire le plus de bien avec le moins de mal possible pour tous nos employés et ces congés nous aideront à y parvenir. »

Nous attendons avec intérêt les résultats financiers du troisième trimestre clos le 30 avril. En février, la société a indiqué qu’elle n’atteindrait pas ses objectifs trimestriels en raison du coronavirus. Elle par ailleurs a annoncé qu’elle révisait à la baisse ses prévisions de revenus et de commandes pour l’ensemble de l’exercice en cours. L’éditeur a également déclaré qu’il suspendait son programme de recrutement à l’exception d’éventuels embauches de commerciaux.

Suivant la voie tracée par d’autres géants IT comme HPE, Cisco ou Dell, la firme de San Jose a mis en place le mois dernier un programme d’aides pour soutenir ses partenaires pendant la pandémie de coronavirus.

Mise à jour

Aux dernières nouvelles, Nutanix va étendre les congés sans solde à ses collaborateurs européens. Affaire à suivre donc.