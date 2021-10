Avec sa douzième génération de processeur Core-i, le fondeur américain renoue avec l’innovation et reprend les commandes en termes de performances après avoir été très malmené par AMD mais aussi Apple et ses M1. Dell en profite pour renouveler sa gamme XPS.

Le géant s’est enfin réveillé. Ridiculisé ces derniers mois par les M1, M1 Pro et M1 Max d’Apple en matière de rapport performances/consommation, malmené par les Ryzen d’AMD, Intel avait besoin d’un nouveau souffle et de renouer avec l’innovation pour retrouver sa suprématie dans l’univers des processeurs .

Sous la houlette de son nouveau CEO, le fondeur a retrouvé un dynamisme qu’il avait bien du mal à entretenir ces dernières années. Intel a ainsi lancé hier sa très attendue 12ème génération de processeurs Intel Core, nom de code « Alder Lake ». Objectif de cette nouvelle génération, permettre à l’entreprise de retrouver le haut des classements en matière de performances mais aussi d’introduire une nouvelle architecture plus en phase avec les designs modernes.

Car la grande nouveauté d’Alder Lake est bien au niveau de son architecture interne : Intel adopte sur ses « Core i », une architecture « BIG.Little » bien connue de l’univers ARM. Une donnée résume l’innovation : le Core i5 démarre avec 10 cœurs et 16 threads… Oui, le nombre de threads n’est plus le double du nombre de cœurs ! Pourquoi ? Parce que le processeur combine des cœurs « Performance (P-Cores) » et des cœurs « Efficient (E-Core) ».

Les P-Cores sont destinés à offrir les plus hautes performances possibles en « single thread » essentiellement sur les jeux vidéo et les applications 3D. Les E-Cores sont destinés à animer les applications en tâche de fond et privilégient un fonctionnement multitâches tout en veillant à une consommation énergétique mesurée.

Pour faire fonctionner cette architecture hybride, Intel a introduit dans son hardware une nouvelle technologie « Intel Thread Director ». « En contrôlant et en analysant automatiquement à la volée ce qui se passe, Intel Thread Director guide le système d’exploitation, l’aidant à placer le bon thread sur le bon cœur, au bon moment. Et il fait tout de manière dynamique, en fonction des besoins réels de puissance et non pas à partir de règles statiques » explique le constructeur.

Windows 11 a été spécialement repensé pour ce type d’architecture. Le système exploite au mieux les informations d’Intel Thread Director pour distribuer intelligemment les différentes tâches et process aux différents cœurs.

D’autres innovations sont intégrées à cette douzième génération d’Intel Core à commencer par le support en standard des mémoires DDR5 et du nouveau standard PCIe 5.0 (qui double les performances du PCIe 4.0). On retrouve également le support de Thunderbolt 4 et du WiFi 6E.

Pour l’instant, Intel n’a dévoilé que les versions pour PC de bureau de sa nouvelle génération de processeurs. Elle s’étend des Core-i5 (10 cœurs avec 6 P-Cores et 4 E-Cores, 16 threads, Turbo Boost à 4,9 GHz) au Core i9 (16 cœurs avec 8 P-Cores et 8 E-Cores, 24 threads, Turbo Boost à 5,2 GHZ) en passant par le Core i7 (12 cœurs avec 8 P-Cores et 4 E-Cores, 20 threads, Turbo Boost à 5 GHz).

Le Core-i5 est annoncé à 264$, le Core i9 à 589$, des prix extrêmement agressifs puisque par comparaison un AMD Ryzen 9 5950 X s’affiche à 749$. Autrement dit, Intel relance la guerre à la performance mais également sur les prix. De quoi permettre aux constructeurs d’afficher des PC notamment de Gaming à des tarifs plus raisonnables.

Dell a été le premier à saisir la balle au bond et à profiter de ce lancement d’Intel. Le constructeur a ainsi présenté hier sa nouvelle gamme de machines de bureau XPS sous Windows 11 qui devrait être disponible en fin d’année. Son nouveau XPS 8950 se veut beaucoup plus extensible que la génération précédente (avec un châssis 27L au lieu de 19L) et démarre à 919$ avec un Core i5-12600K. Il est décliné jusqu’au Core i9-12900K avec 128 Go de RAM et GPU NVIDIA RTX 3090…

Il n’y a pas encore de benchmarks pour juger concrètement les gains de performance. Mais les premières fuites laissent entrevoir des gains très significatifs. Intel reprendrait la tête aussi bien sur les mesures Single Threads que Multi Threads face à Apple et son M1 Max.

Le fondeur annonce des performances en hausse de 36% sur la retouche photo, de 100% sur le rendering 3D multi-frame, de 25% à 84% sur les jeux.

Par contre, pour des comparaison plus justes notamment en matière de rapport performances/consommation énergétique, il faudra attendre d’en savoir plus sur les déclinaisons « mobiles » de ces Intel Core de 12ème génération qui seront normalement introduits en début d’année 2022, peut-être pour le CES.