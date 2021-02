Devant le succès rencontré, l’éditeur renouvelle l’opération Nutanix Cloud Bundlle lancée il y a un an. Ces offres permettent aux SMB de gérer les machines virtuelles et les conteneurs, le stockage fichiers, les ressources informatiques, les capacités de stockage et les services réseau de manière unifiée en prenant en compte leurs exigences budgétaires. Elles offrent également plus d’autonomie aux distributeurs pour leur commercialisation via le channel.

Trois versions sont proposées : Basic, Stanndard et Advanced. L’offre Basic embarque les briques de base de toute la pile Nutanix : le système d’exploitation cloud d’entreprise AOS, l’hyperviseur AHV et la console de supervision Prism. Avec l’offre Standard s’ajoutent la solution de gestion de fichiers Files, ainsi que les fonctionnalités d’automatisation d’administration apportées par Prism Pro, grâce au machine learning. Enfin, le niveau Advanced offre en plus la fonctionnalité de sécurisation et de segmentation réseau Flow.

Suivant le dimensionnement choisi, les clients ont accès à une souscription logicielle utilisable sur une infrastructure serveur allant de 72 cœurs (pour 3 serveurs) à 192 cœurs (pour 6 serveurs). Les offres Cloud Bundles fonctionnent avec toutes les plateformes matérielles certifiées par Nutanix et comprennent un support logiciel valable trois ou, c’est une nouveauté, cinq ans.

« La numérisation accélérée est l’une des stratégies clés permettant aux entreprises du SMB de faire face aux conséquences économiques de la pandémie et, idéalement, de sortir de la crise plus fortes qu’auparavant. Toutefois, la numérisation s’inscrit dans un contexte de pénurie générale de personnel qualifié dans le domaine des technologies de l’information. Pour cette raison, il ne s’agit pas seulement d’obtenir la bonne technologie, mais aussi d’y accéder à un prix en accord avec leurs contraintes budgétaires », indique dans un communiqué Massimo Colu, directeur des ventes channel et OEM pour la région Southern EMEA chez Nutanix. « Dans ce contexte, l’automatisation est la clé pour rendre les équipes informatiques plus flexibles et plus productives. Le cloud est le modèle à suivre, mais pas comme un emplacement, plutôt comme un modèle d’exploitation. Avec nos offres SMB, nous mettons le cloud et son modèle d’exploitation à la disposition des clients PME et ETI plus facilement et plus économiquement que jamais. »

Précision qui a son importance : les offres Nutanix Cloud Bundles s’adressent exclusivement aux nouveaux clients. Les partenaires bénéficient du même niveau de support marketing que celui dont ils bénéficieraient autrement en s’adressant au marché des entreprises. Pour pouvoir proposer ces offres, il faut être inscrit au programme de partenariat Nutanix.