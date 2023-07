Florian Malecki quitte sa fonction de directeur marketing d’Arcserve et rejoint la firme de cybersécurité américano-israélienne Imperva en tant que directeur des ventes indirectes de la région EMEA. Il est désormais installé en France et remplace Kirt Jorgenson à ce poste. Ce dernier part chez Pentera.

Florian Malecki a notamment pour mission d’assurer la réussite du nouveau programme partenaires d’Imperva et de renforcer les relations avec les distributeurs, les revendeurs à valeur ajoutée (VAR) ainsi que les fournisseurs de services de sécurité gérés (MSSP).

« Florian nous rejoint à un moment où Imperva renforce son écosystème de partenaires. Nous accélérons nos activités au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, et nous étendons notre empreinte sur les marchés à forte croissance comme le Moyen-Orient et l’Afrique, où il existe une demande incroyable pour nos solutions de sécurité des applications et des données », déclare Micheal McCollough, vice-président mondial de la croissance stratégique d’Imperva, dans un communiqué.

Florian Malecki est diplômé d’un master en business, marketing et technologie de l’Ecole Supérieure des Technologies et des Affaires (l’ESTA) de Belfort. Il a débuté sa carrière dans la vente-marketing et la cybersécurité chez Clearswift, pour continuer chez Aventail, puis chez Dell. Il a ensuite passé plus de 12 ans chez SonicWall avant de partir pour StorageCraft en 2017 qui fusionne avec Arcserve en 2021.