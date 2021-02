C’est annoncé comme une fusion mais c’est bel et bien d’une acquisition qu’il s’agit. Le spécialiste de la protection et récupération des données Arcserve, axé sur le secteur des grandes entreprises et le marché intermédiaire, rachète son concurrent StorageCraft, plutôt orienté vers les PME et les MSP, donnant ainsi naissance à un poids lourd du secteur. StorageCraft sera rebaptisé « StorageCraft, an Arcserve Company ». Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. Une fois l’accord conclu, Tom Signorello restera CEO d’Arcserve, tandis que le président de StorageCraft, Douglas Brockett , deviendra président d’Arcserve.

« Avec un volume de données à l’échelle mondiale qui devrait dépasser 200 zettaoctets d’ici 2025 et une nouvelle attaque toutes les 11 secondes en 2021, les entreprises doivent désormais pouvoir choisir un seul fournisseur disposant d’un écosystème unique et agile afin de gérer leurs charges de travail sur n’importe quel environnement et de les protéger et récupérer en cas de cyberattaques, d’erreur humaine ou de catastrophe naturelle », expliquent les deux entreprises dans un communiqué commun.

Arcserve et StorageCraft se complètent aussi bien en matière de ciblage de clientèle que sur un plan géographique, Arcserve ayant une forte présence sur les marchés EMEA, du Japon et de l’Asie Pacifique, StorageCraft se concentrant de son côté particulièrement sur l’Amérique du Nord.

Désormais, les clients pourront faire leur choix dans un portefeuille de solutions couvrant la protection DRaaS, BaaS et le SaaS, la gestion des données hybrides et convergées, la protection des données directement dans le cloud et la migration des charges de travail vers le cloud.

Jusqu’à présent Arcserve et SorageCraft s’appuient exclusivement sur la vente indirecte. Cette stratégie est conservée et améliorée. « Cette fusion axée 100% sur le channel apportera de vastes possibilités de croissance pour les fournisseurs de services d’infogérance, les distributeurs à valeur ajoutée, et les distributeurs », affirme le communiqué, qui promet « des modèles commerciaux flexibles de licences perpétuelles et d’abonnements qui permettront d’optimiser les opportunités en termes de croissance et de mettre en place des processus de commercialisation plus fluides. » Dans une interview à CRN, le CEO d’Arcserve Tom Signorello a insisté sur l’importance de la vente indirecte pour les deux entreprises. « Nous serons toujours centrés à 100% sur le channel à l’avenir », a-t-il déclaré. « Nous sommes toutes les deux diamétralement opposés à tout conflit avec le channel. Vous ne nous verrez pas nous engager dans la vente directe. Nous pensons qu’il existe pour nous des opportunités de doubler réellement de volume avec le channel et d’investir davantage dans les ventes et le marketing là où nous n’aurions pas toutes les deux eu la capacité de le faire en restant autonomes. En fusionnant, nous deviendrons très agressifs sur le marché en matière de croissance. »

