Arcserve a choisi Hermitage Solutions comme distributeur pour la France et le Belux. Dans a même optique qu’Arcserve Accelerate, un programme qui propose un modèle 100% indirect conçu pour les fournisseurs de services gérés, les revendeurs à valeur ajoutée, les revendeurs à grand compte et les fabricants d’équipements d’origine, Hermitage Solutions permettra au fournisseur de solutions de protection de données de renforcer son activité dans le channel, et notamment de commercialiser son offre de manière plus large auprès des revendeurs et prestataires de services d’infogérances.

« L’association de la très forte expérience d’Hermitage Solutions dans la fourniture de solutions de cybersécurité et du portefeuille unique de solutions de protection des données d’Arcserve reflète la vision d’excellence que porte Arcserve dans son développement en France », assure dans un communiqué Bruce Hockin, directeur Channel d’Arcserve « Les distributeurs font partie intégrante de notre modèle commercial et ce nouveau partenariat renforce le positionnement d’Arcserve dans le channel français et s’inscrit dans une vision de croissance sur le long terme. »

Cet accord avec Hermitage Solutions tombe à point. Depuis 2001, le VAR distribue en effet les solutions Sophos avec qui Arcserve a signé en septembre dernier une alliance stratégique (encore étendue récemment) afin de proposer une technologie combinant cybersécurité et protection des données pour les workloads sur site, dans le cloud et en SaaS. Cette alliance combine des technologies de prévention contre les ransomwares et autres menaces avec des capacités de sauvegarde et de reprise après sinistre (DR).

« Arcserve apporte une expérience inégalée en matière de protection des données, en particulier en ce qui concerne la lutte contre les ransomwares. En tant que distributeur historique de Sophos, ce partenariat semble aller de soi pour tous les partis », affirme dans le communiqué Alain Takahashi, gérant d’Hermitage Solutions « Il nous permettra de mieux répondre aux besoins de nos partenaires et revendeurs en cette période de forte insécurité, en leur offrant des solutions de continuité d’activité tout-en-un et clés en main a un moment où ils en ont plus que jamais besoin. »