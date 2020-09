La société de services pure player IBM i annonce la création d’un cursus en alternance pour former des spécialistes de la plateforme IBM i.

« On estime qu’il reste encore 5.000 à 5.500 entreprises équipées de cette plateforme en France », expose Guy Routier, dirigeant de NoTos ID Info. Mais beaucoup sont confrontées à un problème générationnel : les équipes en charge de son exploitation sont souvent proches de la retraite et la relève n’est pas assurée, faute de ressources formées. « C’est le résultat de vingt années de sous-investissement de la part d’IBM et de son écosystème dans la base installée », décrypte Guy Routier.

Sur ce besoin bien réel des entreprises de rajeunir leurs équipes d’exploitation IBM i, est venu se greffer l’effet d’aubaine de la prime à l’embauche de 8.000 € que le gouvernement a mise en place en cette rentrée 2020 pour relancer l’apprentissage. Si l’on tient compte du fait que, confinement oblige, NoTos ID Info a adapté sa pédagogie et le contenu de ses formations pour que ces dernières puissent être assurée en distanciel et non plus exclusivement en présentiel, tous les ingrédients étaient réunis pour favoriser l’émergence de ce cursus en alternance.

Baptisé NoTos Spécialiste IBM i (N-Sii), ce cursus validé par l’Opco des entreprises de proximité Occitanie, devrait démarrer au plus tard le 1er novembre et s’étaler sur onze mois au rythme d’une semaine de cours pour trois semaines en entreprise. Il s’adresse à des alternants de niveau bac +2 minimum présentant de solides compétences en analyse algorithmique.

Cinq candidats sont déjà inscrits et NoTos ID Info estime avoir la capacité d’en accueillir une vingtaine sur cette première promotion.

Fruit du rapprochement en janvier dernier du pure player NoTos, spécialisée dans la formation et le développement à façon autour de la plateforme IBM i, et de l’intégrateur et infogérant IBM i ID Info, NoTos ID Info regroupe une trentaine de collaborateurs et devrait achever son exercice 2020 sur un chiffre d’affaires de 4,5 M€ en croissance de 20%.