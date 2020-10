Nokia, au travers de sa filiale américaine Bell Labs (ancienne entité d’Alcatel-Lucent) va collaborrer avec la Nasa pour implanter un réseau LTE/4G sur la lune. Un réseau qui pourra évoluer vers le 5G précise la firme d’Espoo. Le réseau, qui s’inscrit dans le projet Artemis de l’agences spatiale américaine, devrait être opérationnel en 2022, et « ouvrir la voie à une présence humaine durable » sur notre satellite naturel d’ici la fin de la décennie. Ce réseau devra permettre « les transmissions de données, y compris le contrôle de rovers lunaires, la navigation en temps réel sur la géographie lunaire et la diffusion en continu de vidéos haute définition. Des usages scientifiques et récréatifs en quelques sorte.

Les équipements réseau seront fournis par le constructeur finlandais qui les intègrera dans l’atterrisseur lunaire d’Intuitive Machines pour la livraison. Le réseau s’auto-configurera lors du déploiement et établira le premier système de communication LTE sur la Lune.

Le réseau lunaire de Nokia comprend une station de base LTE avec des fonctionnalités EPC (Evolved Packet Core) intégrées, un équipement utilisateur LTE, des antennes RF et un logiciel de contrôle des opérations et de la maintenance (O&M) à haute fiabilité. La solution a été spécialement conçue pour résister aux conditions difficiles du lancement et de l’atterrissage lunaire, et pour fonctionner dans les conditions extrêmes de l’espace. Elle répond à des contraintes de taille, de poids et de puissance très strictes des charges utiles spatiales dans une contenance extrêmement compacte.

« En tirant parti de notre histoire riche et fructueuse dans les technologies spatiales, de la communication par satellite pionnière à la découverte du rayonnement de fond cosmique micro-ondes produit par le Big Bang, nous construisons maintenant le premier réseau de communications cellulaires sur la lune », commente dans un communiqué Marcus Weldon, directeur de la technologie chez Nokia et président des Nokia Bell Labs. « Des réseaux de communications fiables, résilients et de grande capacité seront essentiels pour soutenir une présence humaine durable sur la surface lunaire. En construisant la première solution de réseau sans fil haute performance sur la Lune, Nokia Bell Labs plante à nouveau le drapeau de l’innovation pionnière au-delà des limites conventionnelles. »