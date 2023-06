Le spécialiste américain des solutions d’observabilité New Relic a annoncé dans un dépôt réglementaire à la Securities and Exchange Commission (SEC) un nouveau plan de suppression d’emplois, le troisième de l’entreprise en trois ans.

Selon le PDG de l’entreprise, Bill Staples, les suppressions d’emplois seront réparties sur « presque toutes les fonctions, niveaux et régions », et toucheront 155 travailleurs aux États-Unis et 57 à l’étranger. Tenant comptes des départs déjà opérés, le chiffre transmis à la SEC est de 255 suppressions, soit près de 10% de l’effectif global, qui était de 2 663 employés fin mars.

Le plan est justifié par la nécessite pour l’entreprise de parvenir à une croissance rentable. Sur son dernier exercice clos fin mars 2023, elle a enregistré un chiffre d’affaires de 925 M$, en hausse de 18% mais avec 185 M$ de pertes d’exploitation.

« Les rôles impactés aujourd’hui reflètent le résultat de cet examen approfondi, qui a nécessité des décisions difficiles concernant les redondances de rôles, les rôles ou les compétences non alignés sur nos priorités stratégiques, et la performance des individus, des équipes et des programmes », a déclaré le PDG dans un message envoyé à ses équipes et publié sur le blog de l’entreprise.

New Relic annonce qu’il va poursuivre les recrutements de profils alignés sur sa nouvelle stratégie, qui repose notamment sur l’adoption d’un modèle basé sur la consommation. L’entreprise prévoit de finir son exercice avec un effectif à peu prés équivalent à ce qu’il était au début. Des charges de 18 à 22 M$ sont prévues pour les indemnités de départ, qui seront essentiellement comptabilisée sur le premier trimestre fiscal.