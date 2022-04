La société américaine de logiciel d’analytique New Relic annonce la nomination de Sofia Lilja Chedlivili au poste de directrice des ventes. Elle est à la tête des équipes commerciale et marketing de la filiale française et y est également responsable de la relation avec les partenaires.

« New Relic est un acteur phare de l’observabilité qui se renouvelle sans cesse pour répondre au mieux aux besoins de ses clients », souligne Sofia Lilja Chedlivili, dans un communiqué. « Il y a un an, l’entreprise a adopté un modèle de facturation basé sur la consommation, tout comme l’un de ses partenaires AWS, pour répondre au mieux aux besoins des clients et leur permettre de bénéficier du maximum de sa plateforme ».

Ingénieure de formation, Sofia Lilja Chedlivili est passionnée d’Intelligence Artificielle et de Machine Learning. Elle parle français, anglais et suédois. Avant de rejoindre New Relic, elle occupait le poste de Strategic Account Manager chez AWS, où elle était en charge de grands comptes du CAC 40. Auparavant, elle était directrice des ventes de Coupa dans le sud de l’Europe. Au cours de ses 20 ans d’expérience dans la vente, elle a également été directrice grands comptes chez SAP et Microsoft. Sa carrière a débuté chez Cisco où elle a oeuvré pendant 13 ans.

« Nous sommes ravis d’accueillir Sofia au sein de notre équipe pour soutenir la croissance de New Relic. Sa solide expérience acquise auprès de grandes entreprises technologiques internationales est un véritable atout pour l’entreprise », déclare Olivier Brot, VP Enterprise Sales Europe du Sud et Benelux chez New Relic.