Après avoir acquis le mois dernier Plumbr, à l’origine d’un logiciel offrant des fonctionnalités avancées d’instrumentation, de profilage et de surveillance des utilisateurs réels (URM) et de Rigor, un spécialiste de la surveillance de l’expérience numérique (DEM), Splunk continue d’enrichir sa plateforme Observability Suite en rachetant Flowmill, le développeur d’une technologie de surveillance des performances du réseau (NPM).

Rappelons que a plateforme de surveillance temps réel des infrastructures et applications cloud de Splunk Observability Suite est elle-même issue de l’acquisition en août 2019 du fournisseur de technologie de surveillance de l’infrastructure cloud SignalFX et du rachat le mois suivant de la start-up technologique d’analyse des traces de surveillance des applications de microservices Omnition.

Les conditions financières de cette nouvelle transaction qui devrait être finalisée d’ici fin janvier, ne sont pas dévoilées.

Flowmill, basé à Palo Alto, en Californie, a été fondé en 2016. Son logiciel aide les responsables informatiques à gagner en visibilité sur le comportement des applications distribuées dans des conteneurs, dans des machines virtuelles et sur du bare metal.

« La technologie d’observabilité augmente rapidement en termes de sophistication et de capacité à aider les organisations à révolutionner la façon dont elles surveillent leur infrastructure et leurs applications. La solution NPM innovante de Flowmill offre une observabilité en temps réel du comportement du réseau et des performances des applications cloud distribuées, en exploitant les technologies étendues de Berkeley Packet Filter (eBPF) », indique dans un communiqué Tim Tully, directeur de la technologie chez Splunk. « Nous sommes ravis d’intégrer la technologie visionnaire NPM de Flowmill dans notre suite d’observabilité alors que Splunk continue de fournir les meilleures capacités d’observabilité de sa catégorie à nos clients. »

eBPF est une source de données précieuse et sous-utilisée que l’on rencontre dans tous les cas d’utilisation natifs du cloud et qui est beaucoup plus facile d’accès que les données réseau traditionnelles. Il s’agit d’un composant essentiel pour l’observabilité de la pile complète. Il permet une large visibilité des interactions entre les applications, les réseaux et d’autres éléments de l’infrastructure. Afin d’en tirer parti, les systèmes doivent être équipés pour collecter, intégrer et stocker efficacement des volumes de données élevés, explique Splunk.