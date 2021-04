La tarification des « Leaders » du Carré Magique 2021 des solutions de gestion de la performance applicative (APM) est dans le viseur du cabinet d’analyse indépendant.

Gartner s’interroge sur le nouveau modèle économique de Cisco, à savoir le changement d’une facturation par agent en une facturation par cœur de CPU. Cette modification serait susceptible de « perturber » l’activité des clients, dixit l’analyste.

Quant à New Relic, même si Gartner relève un pricing correct de « l’ingestion de données » de la part de la société américaine de logiciels d’analytique, il indique que sa grille tarifaire, revue en 2020, provoque des hausses tarifaires chez « beaucoup de clients ».

Les deux autres « leaders » du Magic Quadrant, Dynatrace et Datadog, ne sont pas épargnés. Chez le premier, Gartner déplore une tarification unifiée entre les environnements cibles, en dépit d’une observabilité multicloud reconnue. Chez le second, il tique sur l’engagement financier initial.

Rappelons que Gartner définit les suites de surveillance des performances des applications (APM) comme un ou plusieurs composants logiciels et/ou matériels qui facilitent la surveillance des applications et permet de surveiller l’expérience numérique (DEM), la découverte, la traçabilité et le diagnostic des applications (ADTD) ainsi que l’intelligence artificielle pour les opérations informatiques (AIOps).

Pour apparaître dans le Carré Magique APM de Gartner, les solutions proposées doivent être capables d’observer le comportement d’une application tout au long de son cycle de vie. Par ailleurs, elles doivent pouvoir collecter des données sur trois frameworks minimum dont AngularJS, Go, Java, .NET, Node.js, PHP, Python et Ruby – et ce, automatiquement. Enfin, elles doivent remplir au moins trois critères parmi les six que voici :