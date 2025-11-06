L’ESN française Neurones annonce des revenus de 207,9 millions d’euros au troisième trimestre 2025, soit 5,7% de croissance en glissement annuel et 5,1% en organique. Une performance plutôt louable dans un marché français en repli.

« La croissance est particulièrement soutenue dans les domaines de la Data & IA, des projets digitaux, des missions d’ITSM (Service Now) et du Business Process Management », précise le groupe dans son communiqué.

À 9,6% du chiffre d’affaires, le taux de résultat opérationnel du troisième trimestre est en hausse par rapport à celui du premier semestre (7,8%). Sur les neuf premiers mois, il s’établit à 8,4%.

Compte tenu de l’amélioration constatée au 3e trimestre, Neurones confirme ses objectifs annuels. Le groupe vise un chiffre d’affaires de 850 M€ en 2025 contre 810,4 M€ en 2024, soit une croissance d’environ 4,9%. Il vise par ailleurs un résultat opérationnel d’au moins 8% alors qu’il tablait auparavant sur « environ 8% ». L’action Neurones grimpe de près de 7% suite à la publication.

Neurones figure en 14ème position du classement du classement 2025 des ESN françaises, établi par KPMG et Numeum, en hausse d’une place par rapport à l’édition 2024.