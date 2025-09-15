Neurones a publié les résultats de son premier semestre 2025. Le résultat opérationnel s’est contracté à 33,1 M€, soit 7,8% du chiffre d’affaires, contre 37,1 M€ et 9,2% du chiffre d’affaires au premier semestre 2024. Cette baisse reflète selon l’ESN une pression accrue sur la marge brute, liée aux tensions sur les prix et à une légère hausse de l’intercontrat. Le résultat net suit la même tendance, chutant d’une année sur l’autre de 29,2 à 26,8 M€ et représentant désormais 6,3% du chiffre d’affaires.

Le mois dernier Neurones avait déjà publié le mois dernier un chiffre d’affaires de 424,3 M€ pour les 6 premiers mois de l’année, en progression annualisée de 5,4% dont 4,6% en organique. Une performance inférieure aux 9,1% enregistrés un an plus tôt mais qui montre la résilience de l’ESN dans un environnement dégradé.

Le groupe confirme ses dernières prévisions pour l’ensemble de l’année et vise un chiffre d’affaires de 850 M€ en 2025 contre 810,4 M€ en 2024, soit une croissance d’environ 4,9%. Il vise par ailleurs un résultat opérationnel d’environ 8%.