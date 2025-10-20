Numeum et KPMG publient la 8ème édition de leur classement annuel des entreprises de services du numérique (ESN) et de l’ingénierie conseil en technologies (ICT) en France. Ce top 50 est établi selon le chiffre d’affaires lié à l’activité réalisée en France l’an dernier.

Capgemini, SCC France, Accenture, Sopra Steria et Orange Business occupent les cinq premières positions du classement.

Top 50 du classement 2025 des ESN & ICT en France :

Rang ESN & ICT Chiffre d’affaires France (en milliers d’euros) 1 CAPGEMINI 4 380 000 2 SCC FRANCE 2 925 000 3 ACCENTURE 2 605 592 4 SOPRA STERIA 2 440 000 5 ORANGE BUSINESS 1 800 000 6 ATOS 1 760 000 7 IBM FRANCE 1 723 300 8 CGI FRANCE 1 547 970 9 ALTEN 1 360 300 10 ECONOCOM 1 230 000 11 COMPUTACENTER 1 159 974 12 INETUM 1 030 000 13 DOCAPOSTE 825 000 14 NEURONES 810 400 15 AKKODIS 782 800 16 EQUANS DIGITAL 699 307 17 THALES SERVICES NUMERIQUES 631 000 18 CEGEDIM 592 963 19 SPIE ICS 553 000 20 KYNDRYL 520 000 21 TALAN 510 000 22 AXIANS 505 000 23 TESSI 487 542 24 OVHCLOUD 485 983 25 INOP’S 462 000 26 SII GROUP 455 840 27 SOLUTIONS30 ETC 450 000 28 DXC FRANCE 440 793 29 OPEN 415 000 30 FASTOR GIE 400 180 31 GROUPE ASTEK 391 000 32 SCALIAN 380 000 33 MAGELLAN PARTNERS 365 000 34 ADISTA 350 000 35 HELIAQ 338 852 36 NXO 329 600 37 INHERENT 304 000 38 AUBAY 283 300 39 VISEO 270 000 40 HELPLINE 268 000 41 INFOTEL 266 776 42 EXTIA 241 000 43 EXPERIS 240 000 44 CONSTELLATION 211 733 45 ACENSI 203 382 46 CHEOPS TECHNOLOGY 190 421 47 MC2I 181 000 48 HARDIS GROUP 179 088 49 KEYRUS 176 000 50 NÉOSOFT 175 000

Pour comparaison avec l’an dernier, le classement de 2024 est consultable ici.

Près d’une entreprise interrogée sur deux (42%) estime qu’un rebond de l’activité aura lieu au premier semestre 2026, d’après l’édition 2025 du baromètre annuel de Numeum et KPMG sur les ESN et ICT françaises publiée la semaine dernière dans Channelnews.