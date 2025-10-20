Numeum et KPMG publient la 8ème édition de leur classement annuel des entreprises de services du numérique (ESN) et de l’ingénierie conseil en technologies (ICT) en France. Ce top 50 est établi selon le chiffre d’affaires lié à l’activité réalisée en France l’an dernier.

Capgemini, SCC France, Accenture, Sopra Steria et Orange Business occupent les cinq premières positions du classement.

Top 50 du classement 2025 des ESN & ICT en France :

Rang ESN & ICT Chiffre d’affaires France (en milliers d’euros)
1 CAPGEMINI 4 380 000
2 SCC FRANCE 2 925 000
3 ACCENTURE 2 605 592
4 SOPRA STERIA 2 440 000
5 ORANGE BUSINESS 1 800 000
6 ATOS 1 760 000
7 IBM FRANCE 1 723 300
8 CGI FRANCE 1 547 970
9 ALTEN 1 360 300
10 ECONOCOM 1 230 000
11 COMPUTACENTER 1 159 974
12 INETUM 1 030 000
13 DOCAPOSTE 825 000
14 NEURONES 810 400
15 AKKODIS 782 800
16 EQUANS DIGITAL 699 307
17 THALES SERVICES NUMERIQUES 631 000
18 CEGEDIM 592 963
19 SPIE ICS 553 000
20 KYNDRYL 520 000
21 TALAN 510 000
22 AXIANS 505 000
23 TESSI 487 542
24 OVHCLOUD 485 983
25 INOP’S 462 000
26 SII GROUP 455 840
27 SOLUTIONS30 ETC 450 000
28 DXC FRANCE 440 793
29 OPEN 415 000
30 FASTOR GIE 400 180
31 GROUPE ASTEK 391 000
32 SCALIAN 380 000
33 MAGELLAN PARTNERS 365 000
34 ADISTA 350 000
35 HELIAQ 338 852
36 NXO 329 600
37 INHERENT 304 000
38 AUBAY 283 300
39 VISEO 270 000
40 HELPLINE 268 000
41 INFOTEL 266 776
42 EXTIA 241 000
43 EXPERIS 240 000
44 CONSTELLATION 211 733
45 ACENSI 203 382
46 CHEOPS TECHNOLOGY 190 421
47 MC2I 181 000
48 HARDIS GROUP 179 088
49 KEYRUS 176 000
50 NÉOSOFT 175 000 

 

Pour comparaison avec l’an dernier, le classement de 2024 est consultable ici.

Près d’une entreprise interrogée sur deux (42%) estime qu’un rebond de l’activité aura lieu au premier semestre 2026, d’après l’édition 2025 du baromètre annuel de Numeum et KPMG sur les ESN et ICT françaises publiée la semaine dernière dans Channelnews.

 

