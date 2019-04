NetSuite, en perte de vitesse depuis son rachat par Oracle en 2016, veut renouer avec les succès du début. A l’occasion de la conférence SuiteWorld qui se déroule à Las Vegas, le pionnier du cloud a en effet présenté lundi à ses partenaires un programme qui représente le plus gros investissement qu’il ait jamais réalisé en faveur du channel, principal moteur de ses ventes.

Le programme SuiteLife, bâti en collaboration avec les partenaires, inclut de nouveaux programmes d’habilitation, des ressources en matière de support technique et de marketing, et se concentrera sur l’expertise du secteur a expliqué à CRN Harish Mohan, vice-président en charge de la stratégie et des opérations internationales. Il a indiqué que SuiteLife était conçu pour aider les partenaires à développer leurs pratiques existantes et à permettre aux nouveaux venus de concrétiser plus rapidement leur premier engagement. Il a ajouté que les fournisseurs de solutions et les développeurs de l’écosystème NetSuite avaient joué un rôle essentiel dans la croissance de la société. « A mesure que nous progressons, nous devons attirer dans notre channel davantage des fournisseurs de ce type », a-t-il déclaré.

S’appuyant sur SuiteSuccess, une méthodologie visant à renforcer l’engagement des clients, NetSuite se concentre sur l’accélération de la fourniture par ses partenaires de nouvelles solutions sur le marché. SuiteLife propose de nouveaux services en ligne pour prendre en charge ce travail, notamment des programmes de support d’abonnement qui permettent aux différents spécialistes de l’entreprise cliente d’entrer en contact avec leur partenaire.

Le programme met également l’accent sur la nécessité de normaliser les pratiques d’engagement des partenaires. Les clients doivent bénéficier d’une qualité et d’un accès uniformes aux services et produits NetSuite sur tous les marchés où la société est présente a indiqué Harish Mohan. Sur les marchés nouveaux et émergents, tels que l’Asie, l’Europe de l’Est et l’Amérique latine, les partenaires sont l’identité de la marque a-t-il rappelé. Il est donc essentiel non seulement de recruter des spécialistes de la mise en œuvre de NetSuite, mais de les rendre rapidement productifs en termes de chiffre d’affaires et de les aider à transformer leurs contrats en success story.

Grâce à ce programme, NetSuite souhaite encourager davantage les partenaires, où qu’ils soient, à s’imposer sur des niches. « Les verticales sont une formule gagnante, qu’il s’agisse d’écoles des chartes ou de microbrasseries », a déclaré Harish Mohan. « Nous commençons à voir des partenaires qui ont parié sur ces niches l’année dernière et qui se développent vraiment. Et nous les soutenons. »