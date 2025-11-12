Netgear déploie au niveau mondial son nouveau programme partenaires Drive Partner Success. Bien connu pour ses solutions grand public, l’équipementier réseau focalise désormais sa stratégie sur les entreprises. Il entend surtout répondre aux besoins des PME avec des solutions simples, fiables et abordables et avec un accompagnement de qualité.

Le nouveau programme a donc été conçu pour renforcer la collaboration avec les partenaires et simplifier l’engagement des intégrateurs, fournisseurs de services managés et revendeurs à valeur ajoutée.

Structuré en trois niveaux (Ignite, Apex, Apex MSP), Drive Partner Success apporte via un nouveau portail des outils simplifiés, des formations, un support et des certifications adaptées aux différents profils de partenaires.

Chaque niveau offre des avantages en fonction de l’investissement du partenaire. Ces avantages sont axés sur le niveau de formation et de certification, les performances commerciales et le niveau de satisfaction client.

« L’objectif de notre programme est simple : faciliter la réussite et la croissance de nos partenaires », a déclaré Pramod Badjate, PDG de Netgear. « Les partenaires sont au cœur de tout ce que nous faisons, et Drive leur fournira les outils, la formation et le soutien nécessaires pour accélérer leurs opportunités commerciales et la croissance de leur chiffre d’affaires. »

Les nouveaux supports de formation et de certification sont disponibles dès maintenant, ainsi que les nouveaux tarifs partenaires et les avantages du programme. Les partenaires actuels disposent d’une période transitoire pour basculer vers le nouveau programme d’ici début 2026.

