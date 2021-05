La grand-messe Dell Technologies World 2021 qui se déroule en ligne ces jours-ci a débuté mercredi par le lancement du portefeuille Apex du constructeur annoncé en novembre dernier, et proposant des solutions facturées à l’usage. Il comprend actuellement trois offres : Apex Data Storage, Apex Cloud Services et Apex Custom Solutions.

Apex Data Storage Services, met à disposition sur site des ressources de stockage évolutives. Les clients peuvent choisir parmi trois niveaux de performances du stockage de blocs ou de fichiers (le stockage objet arrivera ultérieurement). Ils ont le choix entre des abonnements d’un ou trois ans et la capacité de stockage minimum est de 50 téraoctets.

De son côté, Apex Cloud Services intègre des ressources de calcul, de stockage, de mise en réseau et de virtualisation. L’offre peut être déployée dans le datacenter d’une entreprise, sur des sites périphériques ou dans des installations de colocation (un élargissement de l’accord avec Equinix a également été annoncé, Dell prenant en charge la gestion de l’infrastructure dans le datacenter choisi par le client). Les clients sélectionnent quatre paramètres : le type d’offre (cloud privé ou cloud hybride), le type d’instance (calcul optimisé, usage général, accélérateur optimisé, mémoire optimisée ou mémoire hyperscale optimisée), le nombre d’instances (25, 50, 100, 200 ou 500 instances) et la durée de l’abonnement (12 ou 36 mois).

Apex Custom Solutions contient en réalité deux offres distinctes : Apex Flex on Demand et Apex Data Center Utility. La première permet aux clients de sélectionner des services parmi une gamme de serveurs, systèmes de stockage et autres infrastructures hyperconvergées du constructeur. Ils peuvent choisir la durée d’utilisation, l’engagement minimum et plafonner les coûts sans frais supplémentaires pour une utilisation supérieure à 85%.

Apex Data Center Utility permet de son côté de déplacer une partie ou la totalité des opérations du datacenter vers un modèle de paiement à l’utilisation. Il n’y a pas d’exigences de capacité minimale et le reporting est individualisé en fonction des besoins spécifiques du client.

La firme de Round Rocks a également dévoilé Apex Console, un portail de gestion informatique et cloud qui permet d’acquérir, de déployer, de surveiller, d’optimiser et de faire évoluer en fonction des besoins des services Apex dans des environnements cloud sur site et hybrides.

Selon Dell, ces Offres Apex se déploient en seulement 14 jours. Pour assurer leur succès, la société se montre généreuse envers le channel. Les partenaires peuvent en effet toucher une commission allant jusqu’à 30% de la valeur contractuelle engagée lors de la vente de services de stockage de données Apex et de services cloud Apex, et jusqu’à 20% en cas de vente d’Apex Custom Solutions.

Pour Akanksha Mehrotra, vice-président du marketing produit pour Apex, la nouvelle offre permettra également aux partenaires de créer de nouveaux services à valeur ajoutée. « Nous cherchons à réduire la complexité informatique afin que les partenaires puissent se concentrer sur des opportunités de services à plus haute valeur ajoutée », a-t-il expliqué lors d’un entretien avec CRN, citant le conseil, l’hébergement, la migration de données, certains services spécifiques concernant les applications ou les charges de travail, et éventuellement l’extension du cloud hybride depuis l’emplacement d’un client vers le datacenter d’un partenaire.

Les partenaires pourront également accéder à la console Apex pour assurer la gestion au nom du client. « Nous insérerons également des API dans la console afin que les partenaires puissent également intégrer cette dernière aux autres qu’ils gèrent dans leur environnement », a promis Akanksha Mehrotra.