Microsoft fait évoluer ses Packs Avantages à destination de ses partenaires. A compter du 22 janvier 2025, la société cessera de commercialiser ses offres Microsoft Action Pack, Microsoft Learning Action Pack ou les anciens avantages Silver/Gold. La labélisation et les compétences métal des partenaires ont été supprimées en octobre 2022 avec le passage du programme Microsoft Partner Network à celui de Microsoft Cloud Partner (MCPP). Les avantages hérités seront toutefois éteints progressivement puisque les partenaires pourront encore acheter ou renouveler leurs packs pour un an jusqu’au 21 janvier 2025.

Ces packs, qui comprennent des licences de produits, des crédits cloud Azure mais aussi des prestations de conseil, de support et de formation, continuent d’évoluer au fil des nouveaux programmes et des attentes de Microsoft vis-à-vis de ses partenaires. Leurs conditions tarifaires très avantageuses sont aussi un moyen pour Microsoft d’apporter une contrepartie à des partenaires dont beaucoup ont été insatisfaits ces dernières années des exigences et des conditions imposées par les nouveaux programmes.

Pour accompagner son dernier programme en date, Microsoft AI Cloud, l’éditeur a lancé en début d’année trois nouveaux Packs adaptés au niveau d’avancement de ses partenaires : avantages de lancement (Partner Launch Benefits), avantages principaux (Partner Success Core Benefits) et avantages étendus (Partner Success Expanded Benefits). Selon l’éditeur, ils se différencient des Action packs par « beaucoup plus de crédits, de sièges et de support technique Microsoft Azure ».

Les crédits Azure dans les avantages étendus sont par exemple de 4.000$ contre 1.200$ au maximum dans un Action Pack. Les avantages comprennent aussi l’accès à Microsoft Copilot et Microsoft Sales Copilot. C’est cohérent avec les objectifs du nouveau programme qui visent à aider les partenaires à créer des applications basées sur l’IA, à moderniser celles existantes avec de l’IA, et à déplacer rapidement les services vers le Cloud.

Ces avantages vont encore s’enrichir à partir du 22 janvier. En effet, Microsoft annonce l’ajout « de plus de 20 licences de produits très demandées, notamment plusieurs produits Microsoft Copilot, Defender for Endpoint et Microsoft GitHub. »

Toutefois, les détenteurs d’un Action Pack ne bénéficieront pas de ces nouvelles licences. Microsoft les incite ainsi à passer aux nouveaux packs et recommande aux anciens partenaires Silver/Gold de privilégier le package d’avantages étendus.

Les trois packages d’avantages sont commercialisés respectivement à 345, 895 et 3.995$. Microsoft évalue leur valeur au prix catalogue à respectivement 13.000, 62.000 et 390.000$.