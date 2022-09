Après avoir atteint 1 milliard de dollars de chiffre d’affaires annuel récurrent avec Apex au cours de son deuxième trimestre, Dell veut accélérer la dynamique as-a-Service avec ses partenaires en leur apportant plus de choix et de flexibilité. Le géant informatique annonce ainsi le renforcement de son portefeuille Apex avec des améliorations apportées à ses services de stockage, de cloud privé et hybride et de cloud VMware.

Premier changement important, les partenaires peuvent désormais souscrire aux services de stockage de données Apex, avec ou sans services gérés Dell. Cette seconde option leur permet de répondre aux attentes des clients qui veulent utiliser le service de stockage Apex tout en gardant la main sur la gestion des opérations de stockage au quotidien. Une solution présentée comme « idéale pour les services informatiques qui disposent de ressources existantes pour gérer des tâches telles que la surveillance de l’utilisation de la capacité, la gestion de l’infrastructure et l’optimisation des ressources, mais qui sont prêts à tirer parti d’un modèle de stockage élastique basé sur la consommation ». Les partenaires apprécieront de disposer des deux options, qui leur permettront d’apporter leurs propres services et de répondre aux demandes de flexibilité de leurs clients.

Sur la partie cloud, Dell propose là encore plus de souplesse, notamment au niveau des modèles de tarification de la consommation : « Les partenaires peuvent désormais fournir leurs propres services gérés et intégrer APEX dans des contrats plus larges de gestion de centres de données. Ils peuvent également mettre en œuvre la nouvelle approche basée sur les instances, qui permet aux clients de payer uniquement pour les ressources dont ils ont besoin ». Et dans ce dernier modèle, le seuil minimal est abaissé à 32 instances pour le rendre accessible à un plus grand nombre de clients.

Enfin, les nouveaux Dell Apex Cloud Services avec VMware Cloud permettent aux partenaires de développer des applications cloud-native sur la pile VMware pour accompagner leurs clients dans la modernisation de leurs applications. Ils peuvent ainsi se concentrer sur le développement de solutions de cloud computing à forte valeur ajoutée et confier à Dell la gestion du maintien en condition opérationnelle. « Pour les partenaires, tels que les fournisseurs de services qui ont évolué vers la vente de services dans un modèle récurrent, cette amélioration leur donne la possibilité de consommer l’informatique comme ils la proposent déjà : as-a-Service », fait valoir Dell.

Dell étend par ailleurs la disponibilité mondiale de l’offre Apex désormais revendue par ses partenaires dans plus de 35 pays dont la France.

« A l’heure où la demande de solutions basées sur la consommation augmente, l’expansion d’Apex offre à nos partenaires la possibilité de se différencier tout en étendant l’offre d’Apex à un plus grand nombre de clients », commente dans un communiqué Florence Ropion, vice-présidente & directrice générale channel France chez Dell Technologies. « Cet enrichissement de l’offre répond directement aux demandes de nos partenaires de disposer d’un plus grand nombre de services Apex et accélérer le développement du modèle as-a-Service en France. »