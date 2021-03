NetApp va arrêter d’ici un an la production de son infrastructure HCI pour se concentrer sur Project Astra, sa future plateforme de stockage persistant pour la gestion des données et des applications conteneurisées, rapporte CRN.

Eric Han, vice-président en charge de la gestion des produits pour les services de cloud public chez NetApp, a déclaré à nos confrères que son entreprise abandonnait la plateforme matérielle combinant calcul et stockage, le marché évoluant de plus en plus vers le stockage défini par logiciel. « Nous voyons le monde passer à Kubernetes et évoluer vers des solutions définies par logiciel, loin des appliances », a-t-il expliqué. « Le marché adopte Kubernetes. Une infrastructure hyperconvergée était un facteur de forme indispensable pour aider à l’adoption du cloud. Mais il n’est pas nécessaire pour cela de fournir une box destinée aux serveurs. »

Avec le lancement fin 2017 de NetApp HCI, la firme de Sunnyvale faisait son entrée sur le marché des infrastructures hyperconvergées. Une entrée fracassante si l’on en croit Jeff McCullough, vice-président des ventes channel pour les Amériques de société, qui précisait début 2019 que le produit enregistrait une croissance à trois chiffres et générait des contrats de plusieurs millions de dollars. Il ajoutait que NetApp « arrivait sur le marché avec une proposition de valeur très différente. » NetApp HCI est avant tout une infrastructure de cloud hybride, estime en effet la société qui veut être parmi les leaders du développement du cloud hybride, permettant aux données d’être gérées et migrées de manière transparente sur site, sur un cloud privé, un cloud public ou à la périphérie. En mai 2020, NetApp lançait HCI 2 Node, une version d’entrée de gamme optimisée pour le travail à distance et les infrastructures edge.

Le marché des infrastructures hyperconvergées est encombré, VMware et Nutanix se partageant une large part de marché. Tout en niant que la sortie de NetApp de ce marché prévue l’an prochain soit liée aux pressions concurrentielles, Eric Han a reconnu que Nutanix et VxRail de VMware étaient de bonnes technologies « pour ce qu’elles doivent faire ». « Mais pour NetApp, la valeur réside dans les données et la gestion des données », a-t-il tenu à préciser.