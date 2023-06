Profitant d’un renouvellement de plateforme technique, l’opérateur d’infrastructures annonce être désormais en mesure de proposer des offres de fibre optique dédiée allant jusqu’à 25 Gigabits par seconde (Gbps). Un nouveau palier dans une offre qui s’arrêtait jusque-là à 10 Gbps.

« Le gros des volumes porte encore sur des liens 100 Mbps et 1 Gbps. Mais on nous demande de plus en plus des débits supérieurs à 1 Gbps », justifie Nicolas Guillaume dirigeant-associé de Netalis (photo). Des débits utiles pour le transfert de données massives, notamment en provenance ou vers le Cloud.

L’offre sera mise en production progressivement au sein de ses points de présence le long de son réseau fibre optique qui couvre actuellement les principales communes et agglomérations des régions Bourgogne-Franche-Comté-Alsace et Provence-Alpes-Côte d’Azur. De nouveaux territoires seront déployés d’ici à la fin de 2023 ainsi que des zones spécifiques desservies par des opérateurs tiers, précise Netalis.

L’opérateur a profité de ce qu’il avait des matériels à renouveler sur son réseau d’accès pour investir dans des équipements pouvant aller au-delà du seuil des 10 Gbps. Son choix s’est porté sur les routeurs 5164 de Ciena après deux ans d’études techniques et de tests. Le gros avantage qu’a vu Netalis dans ces équipements : leur compacité et leur capacité à mutualiser FTTO et FTTH.

Netalis est une société d’une trentaine de personnes. Elle réalise environ 30% de ses revenus via un réseau d’une cinquantaine de partenaires.