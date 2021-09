Cinq mois après avoir lancé son offre fibre 100% entreprises, Kosc commence à l’enrichir. Opérateur de gros et neutre, Kosc ne la commercialise pas en direct mais via les opérateurs télécom B2B. Depuis septembre, il propose à ces derniers sa dernière offre fibre «Confort», qui vient se positionner dans sa gamme entre les offres «Essentiel» et «Premium».

Comme « Essentiel », « Confort » est un service de fibre mutualisé (FttH). Mais alors que le premier était destiné à des entreprises de moins de 5 salariés avec des débits non garantis, ce nouveau service vise des PME avec des usages numériques et des exigences plus importants. Il se différencie par ses débits garantis (jusqu’à 20 Mbps, plus 1G symétrique non garanti) et une meilleure qualité d’exploitation (garantie de temps de rétablissement J+1 ou 4h ouvrées en option).

« Pour un coût raisonnable, cette solution offre un bon compromis entre ce que proposent les offres fibres mutualisées de premier niveau de service et le niveau de services des offres dédiées », développe Paul Le Dantec, Directeur général de Kosc. « Nous proposons au niveau national une offre parfaitement en phase avec les attentes des 500 000 entreprises en SDSL qui veulent passer à la fibre. »

Selon lui, la mise en place des premières offres a satisfait les clients opérateurs tant au niveau tarifaire que de la qualité de services. 60 sont déjà partenaires (notamment de grands opérateurs de services comme OVH, Sewan ou Unyc) et 10 autres s’apprêtent à les rejoindre.

Leurs retours a permis à Kosc d’apporter des améliorations à tous les niveaux : prise de commandes, automatisation des processus pour une expérience simplifiée, meilleur partage d’information avec les clients, délais de raccordement ramenés de 60 à 30 jours.

L’offre fibre dédiée « Premium » pour les entreprises avec des usages critiques a pu ainsi être repositionnée. Kosc a décidé d’adopter une grille tarifaire beaucoup plus percutante et a redéfini les niveaux de service associés, avec une expérience client renforcée.

Kosc continue par ailleurs de développer rapidement ses infrastructures. Depuis un an, la couverture de son réseau fibre FttH s’est étendue de 450 000 entreprises. 2,3 millions d’entreprises sont désormais éligibles à son offre fibre mutualisée, avec un objectif de 4 millions en 2022. A cette date, l’opérateur sera présent dans 250 agglomérations (200 aujourd’hui) et 4000 communes.

Concernant la fibre dédiée (FTTO), 350 000 entreprises sont à ce stade éligibles. Pour rapidement doubler leur nombre, l’opérateur poursuit le déploiement de réseaux sur les grandes agglomérations, avec Rouen en octobre et dans la foulée Grenoble, Strasbourg, Paris, Marseille, Rennes, Tours et Paris.

Avec l’intégration de la couverture des réseaux de sa société mère Altitude Infra et le déploiement en propre de sa fibre dédiée, Kosc vise la couverture de 60% des entreprises éligibles à une fibre dédiée en France d’ici 2023. Pour accompagner son développement, Kosc continue enfin à renforcer ses équipes, dont l’effectif passera de 80 à 150 personnes cette année.