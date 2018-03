Après une année 2017 marquée par une stagnation de ses revenus, Nerim espère renouer avec la croissance cette année grâce à la sortie de nouvelles offres et un système d’information modernisé.

2017 restera comme une année contrastée pour Bernard Lemoine, président de Nerim (photo). Il en a retenu trois faits marquants. Le premier a été l’arrivée de SFR sur le marché de la fibre très haut débit, qui s’est distingué en cassant les prix. Le second est un non-événement : l’offre de fibre mutualisée pour les entreprises que les opérateurs switchant leurs données comme Nerim attendaient tant n’est pas arrivée. Le troisième est la confirmation que le marché se dirige de plus en plus vers des solutions SaaS, de l’hébergement d’applications et notamment du Centrex.

Une tendance dont l’opérateur alternatif a su tirer profit en faisant fortement croître ses ventes de solutions qui combinent téléphonie, hébergement, connexion et sécurité dans un seul package. En revanche, faute d’offre de fibre mutualisée, ses ventes de liens à bas coût (ADSL et SDSL bas débit) ont subit une décroissance de l’ordre de 10%.

2018 se présente toutefois beaucoup mieux. À commencer sur le terrain de la fibre mutualisée. Nerim annoncera sur IT Partners – qui s’ouvre ce mercredi – un partenariat avec Kosc Telecom qui lance une offre de fibre mutualisée de gros bénéficiant d’une large couverture géographique. Un partenariat qui devrait lui permettre de livrer des lignes FTTH en volume à partir de juin et entamer sereinement la migration de son parc de lignes ADSL et SDSL bas débit vers la fibre.

D’ici là, Nerim aura également lancé son offre de raccordement Data 4G qui permet de redonder un lien filaire par un lien radio tout en bénéficiant d’une IP fixe et ses avantages, notamment en termes de sécurité. « Cette offre, qui permet de garantir une continuité d’exploitation, par exemple en phase de déploiement de la fibre, dont les délais sont peu fiables, devrait rapidement monter en puissance », estime Bernard Lemoine, qui table sur la vente d’un backup Data 4G pour 10 liens fibre vendus. « Avec le SaaS, la connexion devient de plus en plus critique, ce qui va favoriser les solutions de redondance », poursuit-il.

En juin, Nerim annoncera également un nouveau portail clients qui permettra aux partenaires d’accéder dans un premier temps à un outil sophistiqué d’éligibilité, notamment fibre, et dans un deuxième temps à tout son catalogue de solutions. Cette initiative s’inscrit dans la refonte complète de son système d’information entamée il y a un an. Juin est aussi le mois au cours duquel Nerim devrait prendre possession de son nouvel ERP (SAP ByDesign).

Enfin, Nerim devrait également lancer cette année une offre de bureau virtuel (ou desktop as a service) s’appuyant sur un petit boîtier connectable sur n’importe quel écran. Des outils de métrologie et de statistiques devraient également voir le jour à destination de ses clients hébergement, une offre de communication enrichie devrait sortir avant la fin de l’année ainsi qu’un nouvel anti-DDoS.