Le grossiste à valeur ajoutée NeoVAD organise son premier tour de France partenaires à l’occasion de l’anniversaire de ses trois années existence. Un tour en six étapes d’une journée, qui commencera le 10 octobre à Nantes et s’achèvera le 22 novembre à Lille. L’objectif pour NeoVAD est de renforcer sa visibilité en régions et de mettre en avant ses principaux partenaires, notamment Ivanti et Netwrix. Thématique de ce tour : la sécurité. « À l’aide de démonstrations, qui seront conduites par notre directeur technique Samer Frangie, on a prévu de montrer comment procèdent les hackers pour s’introduire dans les systèmes d’information des clients et comment nos offres y répondent », explique Jérôme Boulon, directeur général associé du VAD.

La matinée sera consacrée à l’offre d’Ivanti et son concept d’ « Unified IT ». Ivanti, est devenu son premier partenaire suite au rachat du spécialiste de la gestion de patch Shavlik fin 2017. « Ivanti nous a confirmé sur cette activité et nous également accordé sa confiance sur le reste de son catalogue, notamment sur la partie contrôles des applications et des devices (l’ex-Appsense) », expose Jérôme Boulon.

L’après-midi NeoVAD présentera l’offre de Netwrix, notamment sa solution d’audit et de visibilité de données qui permet de tracer qui accède et modifie les données de l’entreprise et sa solution de découverte de données qui permet de répondre à des problématiques de conformité RGPD. En complément : une présentation de l’offre de sécurisation des accès dans le Cloud de BitGlas, autre partenaire du grossiste, et un exposé sur le nouveau datacenter automatisé avec les offres d’AVI Networks (répartition de charges défini par logiciel) et de GuardiCore (sécurisation des flux internes des datacenters).

Après des débuts difficiles – liés à la perte de son contrat avec Norskale, racheté par Citrix – NeoVAD est parvenu à trouver son rythme de croisière. La société devrait ainsi terminer son exercice fiscal 2018 sur un chiffre d’affaires supérieur à 4 M€ (contre 1,8 M€ en 2017). Son effectif est ainsi passé de trois personnes en 2016 à sept personnes aujourd’hui. Et il devrait atteindre dix personnes d’ici à la fin de l’année avec l’embauche programmée de trois personnes pour renforcer son département services, actuellement en plein essor. « Les revendeurs ont parfois du mal à trouver les ressources techniques ou à se former pour installer les solutions que l’on représente. Du coup, ils nous sous-traitent de plus en plus de prestations (formation, support, intégration…) ».

NeoVAD travaille activement avec plusieurs dizaines de revendeurs, parmi lesquels Amecsi, Nomios, SCC, Novidy’s, Neocles, Cegedim Outsourcing, DMI ; Yourax… En 2019, la société devrait poursuivre sur la même trajectoire de croissance, ce qui devrait l’amener à 6-8 M€ de chiffre d’affaires. Une croissance alimentée par l’arrivée incessante de trois nouveaux partenaires au catalogue, dont l’un dans le domaine du SD-WAN. Signe de sa bonne santé, la société s’apprête à quitter ses locaux en sous-location du XVI arrondissement pour emménager à Boulogne dans des locaux de 150 m2 à son nom.