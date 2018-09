Le spécialiste de l’analyse du comportement des utilisateurs et de la réduction des risques en environnements hybrides Netwrix annonce aujourd’hui le lancement de son programme de certification technique des partenaires. Conçu pour les équipes techniques, les revendeurs à valeur ajoutée, les fournisseurs de services managés et les partenaires revendeurs, il offre deux niveaux de certification :

Le niveau Certified Netwrix Engineer valorise les compétences et techniques permettant de présenter les fonctionnalités de Netwrix Auditor basées sur les meilleures pratiques. Les partenaires apprendront à identifier rapidement les problèmes des clients et à apporter des réponses précises sur la manière dont la solution peut les résoudre.

Le niveau Pro Netwrix Engineer permet aux partenaires ayant validé ce niveau de certification de pratiquer une approche destinée à raccourcir les cycles de ventes, quelle que soit la taille du client. Les experts Netwrix aideront les ingénieurs avant-ventes à améliorer leurs compétences à travers la mise en place d’exercices de preuves de concept.

Pour chaque certification, les partenaires doivent valider des sessions de formation en ligne, créées exclusivement pour le programme, et passer un examen sur internet avec un expert technique Netwrix.

« Nous nous évertuons constamment à offrir une valeur durable à nos partenaires et clients, de telle sorte que le programme de certification technique des partenaires constitue une initiative importante pour Netwrix », explique dans un communiqué Ian Ashworth, EMEA Channel Director, chez Netwrix. « Il va renforcer notre capacité à établir et délivrer une valeur et des services exceptionnels à nos clients dans le monde. En outre, le programme est conçu pour aider nos partenaires à exceller sur le marché de la distribution, et à générer plus de croissance commerciale. »

Le programme est disponible pour l’ensemble des partenaires autorisés sur le portail partenaires de Netwrix : https://www.netwrix.com/par/site/login