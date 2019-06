Le marché de l’emploi des cadres du secteur informatique devrait poursuivre sa croissance cette année. C’est ce que révèle une étude réalisée conjointement par l’Apec et le Syntec Numérique.

Avec 55.980 embauches de cadres, le secteur informatique a représenté 21 % des recrutements de cadres en 2018. C’est, de loin, le premier secteur recruteur de cadres devant l’ingénierie-R&D qui représente pour sa part 13 % des embauches. Le principal moteur des activités informatiques est bien entendu la transformation numérique (données, cybersécurité, systèmes cognitifs, intelligence artificielle, IOT, RGPD…) qui concerne l’ensemble de l’économie hexagonale. Pour répondre aux nouveaux besoins en termes de compétences, les entreprises recrutent avant tout en externe, mais pas seulement. Un peu plus de 5.000 personnes ont ainsi été promues cadres l’an dernier, soit une progression de 12 % en un an. Au final, 61.300 postes de cadres ont été pourvus en 2018 contre 55.240 en 2017 (+11 %). Dans le même temps, le volume des départs (démissions, licenciements et retraite) a également augmenté et s’établit à 44.110 pour l’année, soit une hausse de 5 % par rapport à 2017. On arrive ainsi à la création nette de 17.190 postes de cadres dans le secteur des activités informatiques l’an dernier.

Cette année, les entreprises du secteur prévoient de recruter entre 58.790 et 63.260 cadres, soit une hausse comprise entre 5 % et 13 %. Le secteur des activités informatiques pourrait ainsi représenter 22 % des embauches de cadres tous secteurs confondus prévues pour l’année.

Concernant les perspectives d’évolution de leurs effectifs, plus de la moitié (52%) des entreprises du secteur informatique envisagent de créer des postes de cadres cette année, tandis que 4 % d’entre elles prévoient une réduction de ces postes. Ces perspectives sont encore une fois bien plus favorables que celles de l’ensemble des entreprises.

Les profils privilégiés par les recruteurs sont ceux de jeunes diplômés (27% des rembauches) et des jeunes cadres ayant de 1 à 5 ans d’expérience (33% des recrutements). En revanche, les cadres ayant plus de 10 ans d’expérience représentent à peine 17 % des prévisions de recrutement, contre 23 % tous secteurs confondus.

Sans surprise, les entreprises du secteur sont avant tout en quête de cadres informaticiens (71 % des recrutements de cadres prévus en 2019 dans les activités informatiques contre 68% effectivement embauchés en 2018.) Les ESN qui se caractérisent par un certain turn-over accentuent également ces besoins. Pour l’ensemble des entreprises tous secteurs confondus, les cadres de la fonction informatique représenteraient 20 % des recrutements. Les cadres spécialisés en études et R&D sont également recherchés, avec 15 % des recrutements prévus dans les activités informatiques (contre 17 % pour l’ensemble des secteurs). Enfin, les cadres commerciaux (7% de recrutements prévus) ou encore ceux des fonctions support (administration, RH, comptabilité) ne constituent pas des axes de recrutements prioritaires, conclut l’étude.