Lancé en 2020 à l’initiative de cinq ex-salariés de Scala, l’intégrateur marseillais Neoedge a rapidement su s’imposer comme l’un des partenaires de référence à la fois de VMware et de Dell. À l’issue de son troisième exercice clos fin septembre dernier, la société affichait ainsi un chiffre d’affaires de plus de 7 M€, en croissance de 40%, et un effectif de 37 personnes.

Dès son démarrage Neoedge s’est positionné comme un intégrateur de solutions d’infrastructures spécialisé sur les technologies VMware et Dell. Son credo : la fourniture, le maintien en condition opérationnelle et l’infogérance de solutions multicloud. S’appuyant sur la plateforme de prestation de services VMware Cloud Director et sur l’infrastructure hyperconvergée Dell VxRail, l’intégrateur propose à ses clients de poser et gérer leurs charges de travail indifféremment dans leurs centres de données que sur son infrastructure hébergée ou dans le Cloud.

À ses expertise VMware et Dell, Neoedge en a rapidement ajouté d’autres, notamment autour des technologies Microsoft (Azure, Exchange, 365, InTune, Active Directory…) et Netapp, explique Jérôme Legrand, son CEO. La société est aussi partenaire de Fortinet, Palo Alto, Veeam et Cisco. Elle entretient également une relation étroite avec Free Pro (ex-Jaguar Network) qui lui fournit des espaces de colocation et qui lui adresse dans le cadre d’une convention de service des clients en phase de migration vers le Cloud.

Son exercice 2022 a été marqué par l’obtention de la certification VMware Cloud Verified (en mars 22) et de ses trois premières compétence Master Services VMware (ou MSC pour Master Services competencies). Des certifications qui haussent Neoedge parmi les partenaires de premier plan de l’éditeur en France. Durant ce même exercice, Neoedge a lancé deux nouvelles offres, toujours basées sur la technologie VMware : une offre de reprise après sinistre sous forme de service et une offre de conteneur sous forme de service.

De nouveaux services cloud que l’intégrateur s’emploie activement à faire monter en puissance. Sur l’exercice en cours, il s’est fixé pour objectif de poursuivre la croissance de son chiffre d’affaires en développant massivement ses activités cloud – dans la continuité de l’obtention de sa certification VMware Cloud Verified – et en approfondissant son partenariat avec Dell – via notamment le lancement d’offres packagées. Il entend aussi continuer à recruter (huit postes sont actuellement ouverts) et consolider ses agences existantes – outre Marseille, la société est implantée à Amiens et à Lyon.