N-able, la spin-off de SolarWinds, met à la porte 5% de ses effectifs en raison d’un « environnement macroéconomique difficile », et ce malgré les excellents résultats financiers de son troisième trimestre.

Pour rappel, au troisième trimestre de son exercice 2022, N-able a annoncé un chiffre d’affaires de 93,5 millions de dollars, soit une croissance d’environ 6% par rapport à l’an précédent. Les revenus générés par les abonnements étaient de 91,2 millions de dollars.

N-Able ne précise pas le nombre de personnes licenciées mais, vu le nombre total de collaborateur·rice·s, on peut déduire que 70 personnes environ sont affectées par cette décision inattendue.

« Dans le cadre du processus de planification annuelle, tous les rôles et responsabilités ont été évalués dans l’ensemble de l’entreprise et une action ciblée a été entreprise pour réduire et, dans certains cas, restructurer certains postes », déclare John Pagliuca, le président et PDG de N-able.

Autrement dit, malgré les licenciements, l’entreprise continue d’embaucher à des postes clés.

« Ce genre de décision n’est jamais facile à prendre pour une entreprise », commente John Pagliuca, qui lui, demeure à son poste.