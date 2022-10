Le fournisseur texan de gestion d’infrastructure informatique SolarWinds annonce son premier programme mondial de distribution – SolarWinds Transform – depuis sa scission d’avec N-able (ex-Solarwinds MSP) en début 2021. La situation était jusqu’alors inhabituelle pour une entreprise comptant près de 1.700 partenaires.

« Ce nouveau programme s’applique à toutes les zones géographiques et à tous les produits, y compris la gestion et la surveillance du réseau de base de SolarWinds, la gestion des services informatiques, le service d’assistance et la gestion des tickets, la plateforme de surveillance des performances des bases de données et les divers outils pour les centres de données », explique Jeff McCullough, vice-président de SolarWinds chargé des ventes indirectes mondiales depuis novembre dernier. « Nous facilitons la collaboration des partenaires, où qu’ils se trouvent dans notre écosystème. »

Désormais, SolarWinds fournit également des fonds de développement des partenaires et des primes pour atteinte de résultats. Une formation en ligne est également disponible à la demande pour favoriser les ventes et les préventes.

En 2023, SolarWinds prévoit des programmes de certification de gestion des services informatiques, des bases de données et des services cloud d’Amazon Web Services et de Microsoft Azure.

Bref, l’eau a coulé sous les ponts pour la firme d’Austin. C’est comme si l’Affaire SolarWinds – cette énorme cyberattaque ayant exposé 18.000 de ses clients à des pirates des services de renseignement étrangers russes – n’avait jamais existé.