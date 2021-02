La scission de SolarWinds MSP est en bonne voie et se cherche un nouveau responsable de la sécurité pour le printemps rapportent nos confrères de CRN. Le nom de la future société serait N-Able. Une des tâches les plus urgentes de sa future direction est de trouver un nouveau responsable de la sécurité. L’actuel vice-président en charge de la sécurité Tim Brown, devait initialement rejoindre la nouvelle entité mais le piratage de la plateforme Orion a bousculé ces plans. Il restera donc chez SolarWinds. « Tim a été un conseiller fantastique pour nos 25.000 MSP. Nous sommes donc déçus », a déclaré à nos confrères le président de SolarWinds MSP et futur patron de N-Able, John Pagliuca. « Mais nous comprenons. Nous essayons donc de voir si nous pouvons le cloner et trouver quelqu’un comme lui pour la future entreprise également. »

Tim Brown avait plus de 20 ans d’expérience en cybersécurité – dont près de quatre ans en tant que Dell Fellow et directeur technique de Dell Security – lorsqu’il a rejoint SolarWinds en juillet 2017.

John Pagliuca a déclaré que Tim Brown avait depuis lors fait de l’excellent travail en transmettant aux MSP de ce qui était important pour eux du point de vue de la sécurité, et qu’il les avait aidés à gérer leur entreprise avec plus de sûreté. Il souhaite donc que le remplaçant de Tim Brown soit non seulement un expert en sécurité, mais également un bon interlocuteur pour les MSP, capable de les rassurer, de prendre en compte leurs points de vue et de faire remonter les informations.