SolarWinds a acquis le spécialiste canadien de la gestion des mots de passe et de la documentation Passportal dans le but de renforcer la sécurité de ses clients MSP dans le monde entier, ce qui devient de plus en plus important dans la mesure où les cyber-criminels ciblent de plus en plus les MSP, a expliqué à CRN le CEO de SolarWinds, John Pagliuca. « Si vous pouvez infiltrer et pirater un MSP, vous avez alors accès aux joyaux de la couronne de toutes ces entreprises et de toutes ces personnes », a-t-il affirmé. « Tous les délinquants ont découvert cela. Comme vous pouvez le voir dans la presse, dans les attaques actuelles ils ciblent les MSP… Nous devons nous assurer que nous armons les MSP avec la technologie nécessaire pour les protéger de ces délinquants. »

L’accord a nécessité deux mois et a été finalisé plus tôt ce mois ci a-t-il confié sans toutefois divulguer les conditions financières de l’opération.

Editeur de solutions de gestion et de surveillance informatiques basé à Austin au Texas, SolarWinds offre ses services à 22.000 clients MSP, qui emploient environ 200.000 techniciens, a encore expliqué John Pagliuca. Selon lui, ces techniciens ont accès à plus de 600.000 petites et moyennes entreprises dans le monde, avec un total de 6 millions d’utilisateurs finaux. C’est pourquoi la sécurité est primordiale. La solution de documentation informatique créé par le CEO de Passportal, Colin Knox, constitue par ailleurs un excellent complément à la plateforme SolarWinds, a-t-il ajouté

Colin Knox, qui restera aux manettes de la société « pendant une longue période » participera à la stratégie et à la croissance de son produit. Connaissant John Pagliuca et SolarWinds depuis des années, il a estimé que SolarWinds était « un choix naturel » pour appuyer le développement de Passportal. Il a expliqué que l’autre raison pour laquelle il avait choisi de vendre sa société à l’éditeur texan était leur point de vue commun quant à la nécessité d’un écosystème ouvert lorsqu’il s’agissait d’intégrer d’autres outils de gestion pour les MSP.