N-Able, la société née de la scission de Solarwinds MSP en 2021, annonce l’acquisition de l’entreprise hollandaise Spinpanel. Cette dernière propose aux partenaires Microsoft, fournisseurs de solutions cloud (CSP), une plateforme d’activation et d’automatisation des services Microsoft 365 et Azure pour les aider à automatiser le provisionnement, la sécurité et la gestion de tous les locataires, utilisateurs et licences via une interface unique. Une solution qui peut séduire largement dans les rangs des 25 000 clients MSP de N-Able puisqu’une grande majorité gèrent ou revendent les services Microsoft Cloud.

« Nous pensons que l’ajout de Spinpanel à notre équipe aidera nos partenaires à optimiser la valeur de leurs produits Microsoft Cloud et, à son tour, donnera aux clients de Spinpanel l’accès à un plus large éventail de solutions de gestion et de sécurité informatiques », a commenté dans un communiqué John Pagliuca, PDG de N-Able.

« Il n’y a aucune raison pour que le cloud soit hors de portée, y compris Microsoft Cloud qui domine la majeure partie du monde informatique », ajoute Bendert Post, PDG de Spinpanel. « Il s’agit vraiment d’avoir la capacité d’exploiter toutes ses capacités tout en centralisant sa gestion. Nous faisons de cette vision une réalité et nous savons que nos clients apprécieront également le domaine plus large que nous apporterons ensemble en tant que N-able. »

L’intégration de la technologie Spinpanel au portefeuille de produits N-able devrait être effective au troisième trimestre. N-able indique par ailleurs qu’il mettra à disposition des clients de Spinpanel des ressources gratuites pour le marketing et la formation afin de les accompagner aux différentes étapes de leur développement. Les autres détails sur la transaction n’ont pas été divulgués.