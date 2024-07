L’éditeur de solutions d’analyse de données a en effet conçu une plateforme en ligne permettant aux utilisateurs de logiciels de gestion d’accéder à des tableaux de bords prêts à l’emploi exploitant leurs données. Cette offre sera disponible dans le courant de l’été pour les utilisateurs de Divalto et de Lucca et sera progressivement déployée sur d’autres solutions de gestion phares du marché.

Cette plateforme est une déclinaison SaaS des « extensions MyReport » que l’éditeur a lancées à partir d’avril 2023. Il existe ainsi des extensions pour Divalto et Lucca mais également pour les solutions de Sage et d’EBP. MyReport a même développé une extension pour la DSN (Déclaration sociale nominative) qui permet aux entreprises de faire de l’analyse sur leurs données de paie.

Mais l’adoption de ces extensions a été bridée par leurs contraintes de déploiement : leur installation et leur paramétrage implique au minimum le déplacement d’un consultant pour une demi-journée… C’est donc pour lever ce frein et permettre aux utilisateurs de consommer leurs données sans délai en s’affranchissant des contraintes d’installation, des infrastructures sous-jacentes et leur apporter un retour sur investissement plus rapide que MyReport s’est lancé dans le développement de cette plateforme SaaS, explique en substance Thibaut Chesné, directeur général de MyReport.

L’éditeur espère que cette initiative l’aidera non seulement à conquérir de nouveaux clients mais également que ces clients, en s’appropriant les bonnes pratiques de l’analyse de données, seront tentés d’aller plus loin et se lanceront dans des projets plus ambitieux.

Au passage, MyReport entend bien pour recruter de nouveaux partenaires issus des réseaux des éditeurs de solutions de gestion auxquelles ses extensions SaaS s’adossent. Il vient de promouvoir à cet effet Bénédicte Groult au poste de responsable des alliances.

Bien-entendu, MyReport entend étoffer petit à petit son offre SaaS, d’abord en développant de nouvelles extensions et en les différenciant par métiers (finance, RH…). L’éditeur projette ensuite de rendre personnalisables ses tableaux de bord pré-paramétrés (vraisemblablement à partir de 2025). L’étape ultime sera de rendre possible le déploiement de projets complets en SaaS (sans doute courant 2026).

MyReport a réalisé un chiffre d’affaires de 12 M€ en 2023 (stable) via un réseau d’une centaine de partenaires.