L’éditeur de solutions d’aide à la décision arrêtera la maintenance de sa plateforme CRM MyPortal au fin 2023 et invite ses partenaires à migrer leurs clients vers des solutions alternatives. C’est en substance le message qu’a fait passer l’éditeur fin 2021 à la dizaine de partenaires concernés après qu’il a pris la décision de ne pas poursuivre cette activité.

L’offre était née en 2013 de la demande de partenaires de commercialiser l’outil en ligne que l’éditeur avait développé pour gérer son activité et son réseau de distribution. Elle avait séduit une cinquantaine de clients. Mais le choix d’arrêter s’est imposé lorsque SensioLabs, le créateur du framework PHP Symfony, a lui-même annoncé qu’il cessait la maintenance de la version 1.4, sur laquelle était développé MyPortal.

« Il fallait changer de technologie. La dette technique était trop importante et l’activité commerciale trop insuffisante pour continuer », explique Thibaut Chesné, directeur général de Report One (photo). De fait, l’activité MyPortal ne générait que 2,5% des revenus mais engloutissait plus de 10% de ses efforts de R&D. Un investissement que l’éditeur a trouvé plus judicieux de réorienter vers sa solution phare, MyReport.

Report One a toutefois laissé deux ans à ses partenaires et à leurs clients pour migrer en toute sérénité. L’éditeur s’est même engagé à les accompagner dans leur démarche en leur fournissant des outils de transfert et la réversibilité de leurs données. Un chantier presque achevé, seuls quelques clients restant encore à migrer. L’éditeur n’a pas préconisé de solution de substitution particulière, « chaque client ayant des besoins différents ». L’éditeur a fait le choix pour sa part de migrer en interne vers l’outil de gestion d’Odoo.

L’arrêt de l’activité MyPortal ne devrait toutefois pas ralentir l’activité de l’éditeur. Après avoir enregistré une croissance de 11% en 2022 à 12 M€, son chiffre d’affaires devrait encore progresser de plus de 20% cette année pour atteindre 14,8 M€. Une croissance qui sera tirée par la mise en place de MyReport Inside, un nouveau modèle de partenariat avec les éditeurs, les incitant à embarquer systématiquement MyReport dans leur offre.

Autre accélérateur de croissance, le lancement au début de ce mois de ses extensions MyReport : un jeu de tableaux de bord prêt à l’emploi fourni avec des solutions de gestion phares du marché. Une démarche d’ores et déjà adoptée par Absys Cyborg, qui livre systématiquement ses extensions à chaque fois qu’il vend une solution Sage ou Lucca.