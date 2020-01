La filiale IT d’Hitachi, Hitachi Vantara, va acquérir Waterline Data, une startup de catalogage de données basée à Mountain View. Les conditions financières de l’opération, qui devrait être finalisée d’ici le 31 mars, ne sont pas dévoilées. Selon Pitchbook sa valeur est estimée à 69,5 millions de dollars.

Waterline Data propose des solutions de catalogage de données intelligentes pour DataOps permettant d’exploiter des informations à partir de grands ensembles de données, notamment pour se conformer aux réglementations telles que le RGPD. Sa technologie « d’empreinte digitale » est la pierre angulaire de ses solutions. Celle-ci utilise des systèmes basés sur l’IA et les règles pour automatiser la découverte, la classification et l’analyse des actifs de données distribués et divers pour étiqueter de gros volumes de datas en fonction de caractéristiques communes. Cette technologie peut être appliquée sur site ou dans le cloud à de gros volumes de données dans les environnements Hadoop, SQL, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud.

Waterline Data compte parmi ses clients Commerzbank, le groupe bancaire européen Nordea Group, HP, Honeywell ou encore la Nasa.

La technologie de la jeune pousse sera intégrée au portefeuille Lumada Data Services du fournisseur d’équipements et de services IT basé à Santa Clara (Californie). L’offre de Waterline Data restera toutefois disponible sous forme de solutions autonomes.

« Hitachi Vantara fournit aux clients les éléments constitutifs numériques, les approches DataOps et les solutions industrielles dont ils ont besoin pour transformer leurs organisations grâce à des informations basées sur les données », commente dans un communiqué Brad Surak, président en charge des solutions numériques chez Hitachi Vantara. « Les technologies Waterline Data complètent l’expertise DataOps d’Hitachi Vantara et deviendront des offres clés dans le portefeuille Lumada Data Services, offrant à nos clients une plus grande visibilité, un contrôle qualité plus strict, une conformité améliorée et une meilleure gestion de leurs données. »