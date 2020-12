Voilà une information qui devrait intéresser beaucoup de monde. Microsoft met à jour son système de certification annoncent nos confrères de The Register. Après avoir abandonné les examens axés sur les produits au profit de quelque chose de plus axé sur les rôle et les spécialités (en se concentrant principalement sur les services cloud Azure et Microsoft 365), le géant de Redmond se penche sur le fonctionnement des renouvellements des certifications. La bonne nouvelle est que les évaluations permettant un renouvellement sont désormais gratuites et peuvent être faites en ligne. Des modules de formation également gratuits les accompagnent. La moins bonne nouvelle et que ces évaluations ne sont plus bisannuelles mais annuelles. Elles sont toutefois plus légères.

La première évaluation gratuite débutera en février prochain. Elle pourra être faite à tout moment pendant les 6 mois suivant l’expiration de la certification. Les certifications axées sur les rôles qui expireront entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 seront toutefois prolongées de six mois pour donner aux titulaires le de se préparer.

Cette accélération marque la volonté de Microsoft d’adapter ces renouvellements à l’évolution des métiers et des produits. Azure était à l’origine de plus de 1.000 nouvelles fonctionnalités l’année dernière selon Microsoft. Ce changement « vise à permettre de se concentrer sur la nécessité de vous tenir au courant de la technologie, tout en réduisant le stress, la complexité et le coût du maintien de la certification active », a expliqué l’éditeur. « Le passage à une validité de certification d’un an s’aligne sur la rapidité avec laquelle la technologie cloud évolue ; le renouvellement des certifications sur une base annuelle valide les compétences et la capacité à occuper des postes qui sont pertinents sur le marché. »

Précisons toutefois que les certifications de la dernière itération du système (avant la transition vers le système basé sur les rôles) n’ont pas expiré en tant que telles, bien qu’une telle certification puisse être renouvelée chaque année via un cours optionnel supplémentaire.