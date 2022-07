Microsoft a organisé virtuellement les 19 et 20 juillet sa conférence annuelle Inspire, ouverte à ses 400 000 partenaires mondiaux. Le géant de Redmond a célébré ses partenaires de l’année et l’événement a permis à Nicole Dezen, la directrice des partenaires, tout nouvellement nommée, de détailler les orientations et programmes visant à assurer le succès de l’écosystème de partenaires, à commencer par son nouveau programme central Microsoft Cloud Partner.

Le programme Microsoft Cloud Partner est organisé en six domaines de solutions, auquel Microsoft adjoint désormais un volet industriel, qui va se focaliser pour débuter sur les secteurs de la vente au détail, de la santé et des services financiers. « Nous développons des désignations sectorielles qui différencient les solutions en fonction de leurs performances démontrées auprès des clients, de leur maturité technique et de leur réussite client », a précisé le géant informatique.

Face aux critiques sur le nouveau système de notation pour devenir « partenaires de solutions », Microsoft défend les avantages de son programme. « En vous associant à nous, vous bénéficierez de la technologie, de la réputation, de l’expertise sectorielle et de la portée mondiale de Microsoft pour tirer parti du cloud Microsoft, nouer des relations avec d’autres organisations et différencier votre entreprise sur le marché concurrentiel », a fait valoir Nicole Dezen.

Evaluant à 1 billion de dollars la demande de solutions cloud d’ici 2025, Microsoft s’attache à séduire les éditeurs de logiciels indépendants (ISV). Le programme ISV Sucess, actuellement en pré-version privée mais qui sera ouvert à l’automne, prévoit jusqu’à 128 000 dollars d’avantages pour créer des solutions SaaS sur le cloud Microsoft. Les ISV auront accès à des bacs à sable cloud, des outils de développement, des ressources techniques et commerciales et à une communauté dédiée.

Alors que la bataille entre fournisseurs de services cloud se renforce sur l’épineuse question de la souveraineté, Microsoft a profité d’Inspire pour annoncer Microsoft Cloud for Sovereignty. Cette offre de solutions pour les acteurs gouvernementaux et les acteurs publics promet un meilleur contrôle sur les données, leur localisation et leur gouvernance.

Microsoft lance par ailleurs l’offensive dans le domaine du centre de contact numérique, pour améliorer l’expérience de service client. Le géant de Redmond va faire converger dans sa nouvelle plateforme ses produits Dynamics 365, Power Platform, Microsoft Teams ainsi que ceux de Nuance, le spécialiste de la reconnaissance vocale acquis l’an dernier. Il pose ainsi les fondations d’une véritable plateforme omnicanale sur le marché émergent des centres de contact as a service (CCaaS).

Le travail hybride et l’ajout d’expériences collaboratives dans le flux de travail restent un autre axe majeur. L’éditeur peaufine l’intégration entre Microsoft 365 et Teams, avec de nouvelles fonctions telles que Excel Live pour travailler à plusieurs sur le tableur depuis l’interface de réunion ou le Whiteboard pour des annotations collaboratives. La plateforme Employés Viva étend pour sa part ses capacités de réseau social interne avec l’ajout d’une fonctionnalité d’édition et partage de « stories ».

A l’occasion enfin du premier anniversaire de Windows 365, Microsoft a mis en avant ses dernières évolutions, notamment de restauration instantanée de PC cloud ou d’applications automatisées de mises à jour (Autopatch).