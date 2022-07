Chaque été Microsoft dévoile les noms de ses meilleurs partenaires en France et dans le monde. La liste des vainqueurs a été publiée sur le blog de Microsoft avant l’organisation en virtuelle de la conférence annuelle des partenaires Inspire du 19 au 20 juillet.

« Nous avons reçu plus de 3 900 nominations dans 126 pays/régions pour les prix du partenaire de l’année de cette année. Nous avons été impressionnés par l’étendue des solutions nominées et inspirés par les réussites soumises cette année – toutes reflétaient le portefeuille de solutions diversifié et innovant construit par nos partenaires et représentaient fidèlement la portée mondiale de notre écosystème de partenaires », a commenté le groupe.

Au niveau mondial parmi les entreprises hexagonales, Tech Data France a été distinguée comme « Country Partner » de l’année. « C’est le fruit de la mise en place depuis des années de programmes d’accompagnement dédiés pour nos partenaires, notamment pour les épauler techniquement et commercialement sur leurs axes de transformation », s’est réjouit dans un communiqué Mathilde Bluteau, Directrice Générale Tech Data Advanced Solutions. Ces quatre dernières années, le groupe Tech Data s’était déjà distingué en recevant le prix du Partenaire-fournisseur indirect à deux reprises.

Deux autres groupes français figurent parmi les lauréats mondiaux : Capgemini dans la catégorie Power Apps et Amadeus dans la catégorie industrie (Automobile, Mobilité & Transport). La liste des finalistes comprenait aussi Atos (Inclusion Changemaker), EcoVadis (Sustainability Changemaker), LumApps (Apps & Solutions for Microsoft Teams) et à nouveau Capgemini (Global System Integrator)

En France, pas moins de 11 sociétés sont récompensées comme partenaire de l’année. Voici la liste des lauréats par catégorie :