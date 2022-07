Après la démission inattendue du patron du channel Rodney Clark en mai dernier, Microsoft avait annoncé qu’un successeur serait désigné avant la conférence annuelle des partenaires Inspire qui débute le 19 juillet. Quatre jours avant cette date butoir, c’est finalement Nicole Dezen qui a été nommée avec le nouveau titre de directrice des partenaires (Chief Partner Officer ou CPO). L’annonce a été faite par Nick Parker qui lui cède également son titre de vice-président des solutions partenaires mondiales et qui est lui promu président, en charge de l’industrie et des ventes partenaires.

« En tant que CPO, Nicole aura une responsabilité unique pour les activités des partenaires commerciaux », a commenté Nick Parker. « Avec plus de 25 ans d’expérience dans la vente de technologies, dont les 15 dernières années chez Microsoft dans divers rôles de direction dans l’organisation partenaire, Nicole apporte une perspective unique à nos efforts, ainsi qu’une vue complète de gauche à droite des opportunités et des défis auxquels sont confrontés les partenaires Microsoft du monde entier. »

La nomination de Nicole Dezen s’accompagne de la création de deux nouvelles fonctions directement rattachées à elle : David Smith devient vice-président des ventes de canaux et Julie Sanford vice-présidente de « Partner Go-To-Market (GTM), Programs & Experiences ».

Suite au remaniement de la direction de son channel, Microsoft va pouvoir s’atteler aux deux dossiers chauds du moment. Le plus important est la mise en œuvre dès le 3 octobre de son nouveau « Microsoft cloud partner program », en remplacement du « Microsoft Partner Program » en vigueur depuis 2010. Inspiré par Rodney Clark, ce programme de transition des opérations vers le cloud, a fait l’objet de critiques de partenaires, qui ont pu précipiter sa démission.

Le passage à la New Commerce Experience (NCE), qui définit les nouvelles conditions de vente de licences de logiciels et de services et qui incite à signer des accords pluriannuels plutôt que mensuels, est également source de tensions, ce qui a amené Microsoft à reporter sine die la transition. Rappelons aussi que Nicole Dezen est la deuxième responsable du channel nommée depuis le départ de Gavriella Schuster en mars 2021, ce qui traduit une certaine instabilité dans la conduite du channel.

« Je me consacrerai à faire tout ce qui est possible pour aider les partenaires à créer des entreprises prospères avec Microsoft. Travailler avec eux pour créer des solutions différenciées ; rendre plus facile, plus transparente et plus rentable de faire des affaires sur Microsoft Cloud ; libérer le potentiel caché grâce à la co-vente et aux partenariats stratégiques ; et faire évoluer la façon dont nous nous engageons avec nos partenaires, afin qu’ils puissent dépenser plus d’énergie avec les clients », a déclaré Nicole Dezen après sa nomination. Un programme qu’elle va pouvoir détailler aux partenaires à l’occasion de la conférence Inspire.