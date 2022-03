Le nouveau programme partenaires dévoilé par Microsoft fait déjà des mécontents. Certains le font savoir avec le lancement d’une pétition sur change.org, qui appelle ouvertement à désapprouver les modifications apportées par le « Microsoft Cloud Partner ». Ces modifications doivent entrer en application lors du lancement du programme prévu le 3 octobre prochain.

La pétition prend pour cible le nouveau système de notation des partenaires mis en place pour déterminer le niveau auquel ils peuvent prétendre. Un partenaire avec un score d’au moins 70 est qualifié comme « partenaire de solutions ».

« Tous les partenaires Microsoft recevront désormais un « Partner Capability Score » qui doit atteindre au moins 70 sur 100, ce qui pour la majorité des partenaires, sera impossible à atteindre car il est fortement biaisé en faveur des nouvelles ventes », critique le texte de la pétition. Selon les auteurs, un partenaire dont le score tomberait sous 70 perdrait par ailleurs tous les avantages acquis. « Il semble qu’il n’y ait pas de récompense pour la fidélité… », déplorent-ils.

C’est un partenaire australien de Microsoft qui est à l’initiative de cette pétition. Il s’était déjà manifesté en 2019 pour au moment où Microsoft s’apprêtait à cesser de fournir aux partenaires des droits d’utilisation interne (IUR) sur ses produits. Sa précédente pétition avait dépassé les 6500 signatures. Microsoft avait finalement maintenu les IUR. La nouvelle pétition dépassait jeudi les 400 signatures, avec un premier palier visé à 500 signatures.

Interrogé par nos confrères de CRN, ce partenaire a également dit craindre que Microsoft incite les clients à travailler en direct avec des offres plus compétitives que celles des partenaires.

« Ce que nous constatons, c’est que Microsoft penche maintenant vers l’enfermement des gens pour de plus longues périodes et place la barre plus haut pour le MSP afin que nos objectifs deviennent presque inaccessibles », a-t-il déclaré. Il reproche également au nouveau système de notation de de pas suffisamment récompenser les efforts de formation et de certification des partenaires.

Ces dernières semaines la New Commerce Experience (NCE), le programme par lequel les partenaires doivent passer pour créer des abonnements par siège aux services cloud, a déjà été un objet de discorde entre Microsoft et son channel. Face aux critiques, Microsoft a choisi d’étendre la fenêtre allouée aux partenaires pour apporter des modifications aux abonnements des clients. Les auteurs de la pétition espèrent que le géant de Redmond saura une nouvelle fois se montrer pragmatique dans l’application du nouveau programme partenaires.