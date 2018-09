Microsoft a fait l’acquisition, pour une somme tenue secrète, de Lobe. Cette jeune pousse de San Francisco, a développé une interface visuelle qui permet de créer des applications intelligentes capables de comprendre les gestes de la main, d’écouter de la musique ou de lire des textes manuscrits.

« Lobe permet de rendre le deep learning simple, compréhensible et accesssible à tout le monde. L’interface visuelle simple de Lobe donne à chacun les moyens de développer et d’appliquer rapidement le deep learning ainsi que tous les types d’intelligence artificielle sans codage », explique l’éditeur de Redmond sur son blog. Il ajoute qu’il espère ainsi développer tout le potentiel de l’AI, celle-ci étant réservée aujourd’hui aux data scientists et aux développeurs spécialisés. « Actuellement, beaucoup de gens sont désavantagés lorsqu’ils accèdent à l’IA. Nous sommes déterminés à changer cela. »

Dans cette optique, Microsoft a réalisé ces derniers mois plusieurs investissements dans des entreprises poursuivant le même but. Il a notamment fait l’acquisition au mois de mai de Semantic Machines, spécialisé dans la sémantique et, deux mois plus tard, de Bonsai, qui développe des solutions permettant d’entraîner des systèmes autonomes sans avoir de connaissances particulières en IA.

Selon Seeking Alpha, l’équipe de Lobe poursuivra le développement et la commercialisation du produit.