Micropole a lancé Albert Agency, une nouvelle agence dédiée à l’écosystème Salesforce. Ce lancement s’inscrit dans la stratégie de développement de Micropole autour de l’expérience client et de la transformation digitale, et le déploiement de ses expertises à l’ensemble du groupe pour pouvoir répondre aux besoins de ses clients à plus grande échelle et dans différents pays.

Nommée Albert Agency en clin d’œil à Einstein, l’intelligence artificielle de Salesforce, l’agence a été pensée et conçue comme une organisation transverse des savoir-faire organisationnels, fonctionnels et techniques concernant les solutions Salesforce.

Elle s’appuie sur l’intelligence collective, l’expertise en Data & Digital Experience du groupe et l’expertise de Salesforce pour aider ses clients à concevoir des dispositifs performants et évolutifs. Ses experts disposent de compétences pointues en Service Cloud, Marketing Cloud, Sales Cloud, Einstein Analytics, Commerce Cloud, Tableau, Mulesoft et Datorama.

« Albert propose aux entreprises et administrations équipées des différentes solutions Salesforce d’en tirer toute la valeur par une approche créative et business », déclare dans un communiqué Antoine de Lasteyrie, directeur général de Wide Agency et directeur de la BU Digitale Ile-de-France chez Micropole.