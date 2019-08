Ce vendredi, l’action Micro Focus gagnait 6,46% et reprenait des couleurs après avoir perdu 32,4% jeudi. Raison de cette dégringolade : un sérieux avertissement sur résultats. L’éditeur britannique a en effet revu à la baisse ses prévisions pour l’exercice qui se clôturera le 31 octobre prochain. Il s’attend à une baisse comprise entre 6% et 8% à taux de change constants au lieu des 4% à 6% annoncés précédemment. « L’exécution des ventes a été aggravée par la détérioration de l’environnement macroéconomique, ce qui a entraîné davantage d’attentisme et des cycles de prise de décision plus longs au sein de notre clientèle », indique le conseil d’administration de Micro Focus dans une note réglementaire envoyée à la bourse de Londres. « Il existe encore un important potentiel d’opportunités commerciales, mais pour être conforme à la fourchette actuelle des prévisions, il faudrait terminer une grande partie compliquée de ce pipeline avant la fin de l’année. Le conseil estime donc approprié de réviser la fourchette indicative pour l’année se terminant le 31 octobre 2019 de moins 6% à moins 8%. »

En juillet dernier a l’issue du premier semestre, l’éditeur annonçait un chiffre d’affaires de 1,66 milliard de dollars, en baisse de5,3% sur un an. Il attribuait cette baisse au départ d’un grand nombre de commerciaux. Il expliquait par ailleurs que l’intégration des logiciels d’HPE était complexe et exigeait beaucoup de travail.

Devenu CEO de Micro Focus, l’ancien patron de la branche logiciels du constructeur de Palo Alto, avait démissionné quelques mois après le rapprochement. Son départ était déjà motivé par une chute du chiffre d’affaires plus forte que prévue.

A présent, le conseil d’administration souhaite entreprendre un examen minutieux des activités de l’éditeur. « Suite aux récentes performances boursières décevantes, nous avons déterminé qu’il était approprié d’accélérer la réalisation d’un examen stratégique des activités du groupe afin de déterminer les domaines dans lesquels les performances peuvent être améliorées et la manière dont les activités commerciales pourraient être optimisées », affirme dans le document transmis à la City, le président et CEO de Micro Focus, Stephen Murdoch.