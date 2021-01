Le jeudi 21 janvier, Micro Focus France organise Micro Focus Realize France 2021, et propose aux partenaires lecteurs de channelNews.fr de découvrir comment Micro Focus aide les entreprises à relever les nouveaux défis de la transformation numérique.

Cet événement gratuit 100% en ligne sera composé d’une part de sessions plénières pour découvrir comment la DSI se transforme en permanence pour soutenir les métiers, et d’autre parts une série d’ateliers dédiés avec des témoignages clients tels que Avem, Crédit Agricole Assurances, Generali et Sopra Stéria.

Cette matinée est l’occasion unique pour l’écosystème partenaires de découvrir toutes les opportunités que propose Micro Focus sur les thèmes clés du moment : DevOps, Applications d’entreprises, qualité et cybersécurité

Dans le détail nous vous proposons un agenda particulièrement complet avec pour commencer à partir de 9H00 un débat animé par notre journaliste Thomas Pagbe autour du thème Comment la DSI peut aider les organisations à rebondir ? avec 3 grands témoins Eddye Dibar – Senior Research Analyst chez IDC, Arnaud Faivre – Directeur Commercial des activités Infrastructure & Data Management chez Atos et François Benhamou, VP Sales, Country & General Manager, Micro Focus

Cette table-ronde sera suivi d’un débat sur le sujet Mainframe, Cloud, Mobile, les clés de la transformation de votre SI avec deux experts Micro Focus Marc Bernis et Gérard Daniele.

Puis à partir de 10H00 vous il vous est proposé de suivre selon vos centres d’intérêts 4 ateliers thématiques :

Accélérer la livraison des applications avec le témoignage Farid Latti de la société AVEM

de la société Les applications mainframe et la révolution numérique avec le témoignage de Frédéric Bertrand du Crédit Agricole Assurance

du Simplifier votre transformation IT avec le témoignage de Patrick Bailly de Sopra Steria

de De la cybersécurité vers la Cyberrésilience avec le témoignage de Xavier Pernot de Generali

Enfin à 11H, il sera annoncé l’heureux gagnant(e) de l’enceinte portable JBL Flip 5 étanche noir qui sera tiré au sort parmi les participants à cette matinée.

Cette matinée est organisée par Micro Focus France en partenariat avec Atos, IDC, Microsoft, Sogeti et Sopra Stéria.

Pour en savoir plus et découvrir de nouvelles opportunités de business, inscrivez-vous sans plus attendre sur https://microfocus-realize2021.fr