Micro Focus a fait l’acquisition de l’éditeur canadien de cybersécurité Interset. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

Fondée en 2015, situé à Kanata dans l’Ontario, Interset a développé une plateforme d’analyse comportementale des entités et des utilisateurs (UEBA en anglais) basée sur l’apprentissage automatique qui offre une vue intégrée des risques générés par une entité ou un collaborateur à risque, un hôte infecté ou encore un compte compromis.

« Cette technologie accélérera la fourniture par Micro Focus d’une offre UEBA plus robuste et contribuera à une analyse plus approfondie des données relatives à la sécurité et aux opérations nécessaires à la mise en œuvre de la vision SecOps Analytics de la société », indique l’éditeur britannique dans un communiqué. « La sécurité est au cœur de toutes les organisations, et peut-être jamais plus que lors de la mise en œuvre de leurs initiatives de transformation numérique et de l’exploitation des technologies émergentes pour mieux prédire et agir sur des menaces crédibles », précise dans le document John Delk, vice-président directeur et directeur général Sécurité, risque et gouvernance chez Micro Focus. « Micro Focus a reconnu qu’un écosystème d’analyse encore plus avancé était nécessaire pour faciliter ce processus et nous avons identifié Interset comme un complément essentiel à notre stratégie. »

La technologie d’Interset jouit d’une bonne réputation auprès de secteurs tels que l’énergie, les infrastructures critiques, les hautes technologies, l’aérospatial, la défense ou encore le secteur public. Elle viendra compléter le logiciel d’analyse Big Data de Micro Focus, Vertica, ainsi que le moteur de corrélation Micro Focus ArcSight.

Le responsable mondial de la stratégie et des solutions de Micro Focus, Joe Garber, a indiqué à CRN qu’une fois les deux entreprises intégrées, c’est à dire d’ici neuf à douze mois, le programme channel d’Interset serait intégré directement à celui de Micro Focus. En attendant, Interset continuera d’opérer comme entité distincte et sa plateforme restera commercialisée en tant qu’outil autonome.

Précisons que les deux entreprises sont liées depuis plus d’un an par un accord OEM.